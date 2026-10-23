Assassinio per Due (Murder for Two), il musical-giallo per due attori e un pianoforte, è in scena al Teatro San Babila di Milano dal 23 ottobre 2026. È la prima volta che la commedia musicale di Kellen Blair e Joe Kinosian arriva in Italia.

La produzione è di GiRo Teatro e Giuseppe Di Falco. La tournée 2026/2027 tocca, oltre a Milano, Figline Valdarno, Firenze, Benevento, Roma, Foligno e Torino, con date già fissate fino a maggio 2027.

La storia comincia al compleanno del romanziere Arthur Whitney, ucciso da un colpo di pistola. A indagare è Marcus (Michele Guidotti), giovane agente di polizia con una delusione amorosa alle spalle e il sogno di diventare detective.

I sospettati vanno dalla vedova eccentrica alla studentessa di criminologia e sono interpretati tutti da Massimiliano Carulli. In scena solo la riproduzione di una villa e un pianoforte, che i due suonano dal vivo scambiandosi di posto, mentre recitano e cantano, passando da un personaggio all’altro in pochi secondi.



Da Chicago all’Off-Broadway: la storia di Assassinio per Due

Lo spettacolo è nato nel 2011 al Chicago Shakespeare Theater, dove ha vinto il Joseph Jefferson Award come miglior nuovo musical. Dal 2013 al 2014 è andato in scena Off-Broadway, al McGinn/Cazale Theater e al New World Stages di New York.

A New York la commedia ha ottenuto le candidature al Drama Desk Award per il miglior libretto e all’Outer Critics Circle Award come miglior nuovo musical Off-Broadway. Dopo la tournée negli Stati Uniti del 2015, il titolo è stato messo in scena in diversi Paesi, e l’edizione italiana è presentata su licenza di Concord Theatricals.

Massimiliano Carulli e Michele Guidotti: i due attori e il team creativo

Massimiliano Carulli, nato a Pescara nel 1995, ha studiato fin da piccolo danza, canto e recitazione, e ha affiancato lo studio del pianoforte e della composizione organistica al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. Si è poi formato alla BSMT di Bologna.

Carulli ha lavorato in produzioni del teatro musicale italiano come School of Rock, RENT2020, Pretty Woman, Sister Act, Tootsie e Sei un brav’uomo Charlie Brown, con registi come Massimo Romeo Piparo, Chiara Noschese, Fabrizio Angelini ed Eugenio Contenti.

Fuori dal palco Carulli è content creator e ideatore di format che uniscono musica, comicità e interazione con il pubblico. Tra questi c’è Aperitivo Creativo, stand-up comedy musicale in cui drink e oggetti da aperitivo diventano strumenti musicali grazie al campionamento dei suoni.

Michele Guidotti ha iniziato a studiare musica a otto anni al Conservatorio Achille Peri di Reggio Emilia, con i corsi di propedeutica e poi di percussioni e pianoforte complementare, e ha conseguito il diploma di primo livello.

Nel 2022 Guidotti è entrato alla BSMT di Bologna, sotto la direzione di Shawna Farrell, e si è diplomato con lode nel 2025. Ha preso parte a eventi, concerti e talent e, a gennaio 2026, alle riprese del film Cry to Heaven di Tom Ford.

La regia è di Eugenio Contenti, coreografo e autore attivo tra Italia e Stati Uniti. Si è formato all’AMDA di New York e al Saint Mary’s College of California, dove si è laureato in Performing Arts con lode (summa cum laude), e insegna all’AMDA e alla BSMT.

Contenti ha firmato negli Stati Uniti produzioni di Once, Cabaret, The Full Monty e Footloose, e in Italia le prime di Bring It On e Come From Away, oltre ad Amélie – Il Musical, in tournée da ottobre 2026.

La direzione musicale è di Eleonora Beddini, pianista e compositrice. Ha ottenuto con lode i diplomi in pianoforte e in Musica applicata all’immagine al Conservatorio G.B. Martini di Bologna e si è specializzata in musica per film con Luis Bacalov all’Accademia Chigiana di Siena.

Beddini è stata prima tastierista del musical Mary Poppins e pianista o direttrice musicale di Hair, Sweeney Todd e Rent. Ha composto musical originali come Pimpa, con libretto di Altan ed Enzo D’Alò, e Malefici, con libretto di Dario Vergassola.

La versione italiana è di Lorenzo Scuda, musicista, attore e autore, diplomato in chitarra classica al Conservatorio di Carpi e laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Bologna. Nel 2003 ha fondato gli Oblivion, gruppo di commedia musicale di cui è autore, compositore, arrangiatore e cantante.

Scuda ha interpretato Pilato in Jesus Christ Superstar della Compagnia della Rancia e ha contribuito alla scrittura di La Bibbia Riveduta e Scorretta, in scena dal 2018 al 2020. Come traduttore con licenza MTI ha curato per la BSMT Bring It On, Fiddler on the Roof, Come From Away e Waitress.

I partner Bontempi e Farfisa

Bontempi e Farfisa, aziende storiche italiane di strumenti musicali, sono i partner tecnici della tournée. Bontempi, già protagonista di Casa Bontempi al Festival di Sanremo 2026, nel 2027 compirà 90 anni.

La prima milanese vista da All Music Italia

Abbiamo visto Assassinio per Due alla prima milanese del 23 ottobre, al Teatro San Babila, e lo spettacolo ci ha convinto in primis per la forza interpretativa dei due protagonisti e per la presenza di un terzo protagonista essenziale per tutta la serata: il pianoforte che viene suonato da entrambi gli attori.

Massimiliano Carulli, che dà vita ai sospettati, usa la sua voce con grande padronanza creando personaggi divertenti e caricaturali molto efficaci che permettono allo spettatore di riconoscere tanti protagonisti nonostante sul palco siano soltanto in due per tutta la durata dello show.

Michele Guidotti, nei panni del detective Marcus, riesce invece a comunicare in maniera efficace e divertente con la forza delle sue espressioni e della sua mimica facciale.

Un avviso per chi andrà a vederlo: tra il pubblico potrebbe succedervi qualcosa di divertente, quindi meglio restare attenti.

Assassinio per Due: le date del tour 2026/2027

Lo spettacolo dura 90 minuti senza intervallo. Dopo l’anteprima nazionale di Figline Valdarno il 16 ottobre 2026 e le serate di Firenze, la tournée è a Milano e prosegue fino a Torino a maggio 2027, con altre date in arrivo.



Data Città e teatro Biglietti 16 ottobre 2026 (anteprima nazionale) Figline Valdarno (FI), Teatro Roma AB Concluso 17 e 18 ottobre 2026 Firenze, Teatro Cestello Concluso Dal 23 ottobre all’8 novembre 2026 Milano, Teatro San Babila Biglietti 18 dicembre 2026 Benevento, Nuovo Teatro San Marco Biglietti Dal 19 dicembre 2026 Roma, Spazio Diamante Biglietti 29, 30 e 31 gennaio 2027 Foligno, Teatro San Carlo Biglietti Dal 21 maggio 2027 Torino, Teatro Gioiello Biglietti

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia →

Foto di Mattia Tengattini