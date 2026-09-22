Amélie – Il Musical arriva nei teatri italiani da ottobre 2026 a maggio 2027. Tratto dal film Il favoloso mondo di Amélie, scritto da Jean-Pierre Jeunet e Guillaume Laurant, lo spettacolo ha come protagonista Giulia Ottonello nel ruolo di Amélie Poulain.

Il musical ha debuttato a Broadway nel 2017 con Phillipa Soo nel ruolo della protagonista ed è stato successivamente riadattato per il West End di Londra. La versione italiana è prodotta da Ad Astra Entertainment in coproduzione con Compagnia delle Formiche e Fabrizio di Fiore Entertainment & Fdf Gat.

Lo spettacolo è cantato dal vivo in italiano. L’adattamento dei testi e delle liriche è di Alessio Fusi, la regia e le coreografie sono di Eugenio Contenti e la direzione musicale è affidata a Fabio Serri.

La trama di Amélie – Il Musical

Amélie Poulain vive a Parigi e lavora come cameriera in un caffè di Montmartre. Cresciuta con genitori distanti, osserva la vita degli altri più di quanto partecipi alla propria. Decide così di compiere piccoli gesti segreti per aiutare le persone che la circondano. L’incontro con Nino la spinge a uscire dal proprio isolamento e ad aprirsi alla possibilità dell’amore.

Il cast

Amélie – Giulia Ottonello

Nino – Mattia Baldacci

Suzanne – Laura Di Mauro

Dufayel – Marco D’Alberti

Hipolito / Gnomo / Elton John – Davide Nebbia / Niccolò Curradi

Joseph / Uomo misterioso – Claudio Zanelli

Bretodeau / Collignon / Adrien – Davide Paciolla

Amandine / Philomene – Elena Mancuso

Raphael / Clochard – Roberto Colombo

Gina – Francesca Ciavaglia

Georgette / Sylvie – Sara Zappa

Lucien / Il Capodoglio – Francesco Sartini

Amélie bambina – Anna Para / Emma Para

Swing – Federica Laganà e Lorenzo Sarinelli

Il team creativo

Musiche – Daniel Messé

Liriche – Daniel Messé e Nathan Tysen

Libretto – Craig Lucas

Adattamento italiano dei testi e delle liriche – Alessio Fusi

Regia e coreografie – Eugenio Contenti

Direzione musicale – Fabio Serri

Lo spettacolo è presentato su licenza di Concord Theatricals.

Le date del tour 2026 e 2027

Data Città e teatro Biglietti 3 ottobre 2026 (anteprima) Montecatini, Teatro Verdi Biglietti 16–18 ottobre 2026 (prima nazionale) Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine Botteghino del teatro 22–25 ottobre 2026 Roma, Teatro Brancaccio Biglietti 6 novembre 2026 Piacenza, Teatro Politeama Botteghino del teatro 18–20 dicembre 2026 Firenze, Teatro Verdi Biglietti 29–31 gennaio 2027 Milano, Teatro Nazionale Biglietti 27 febbraio 2027 Sassuolo, Teatro Carani Biglietti 13–14 marzo 2027 Bologna, Teatro Europauditorium Biglietti 20–21 marzo 2027 Vicenza, Teatro Comunale Biglietti 1 aprile 2027 Civitanova Marche, Teatro Rossini Botteghino del teatro 14 aprile 2027 Modena, Teatro Comunale Botteghino del teatro 17–18 aprile 2027 Assisi, Teatro Lyrick Biglietti 23–25 aprile 2027 Torino, Teatro Alfieri Biglietti 7–9 maggio 2027 Reggio Emilia, Teatro Municipale Valli Botteghino del teatro

Informazioni sullo spettacolo

La durata prevista è di due ore, oltre all’intervallo. Lo spettacolo è cantato dal vivo in lingua italiana.

