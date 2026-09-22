Amélie – Il Musical arriva nei teatri italiani da ottobre 2026 a maggio 2027. Tratto dal film Il favoloso mondo di Amélie, scritto da Jean-Pierre Jeunet e Guillaume Laurant, lo spettacolo ha come protagonista Giulia Ottonello nel ruolo di Amélie Poulain.
Il musical ha debuttato a Broadway nel 2017 con Phillipa Soo nel ruolo della protagonista ed è stato successivamente riadattato per il West End di Londra. La versione italiana è prodotta da Ad Astra Entertainment in coproduzione con Compagnia delle Formiche e Fabrizio di Fiore Entertainment & Fdf Gat.
Lo spettacolo è cantato dal vivo in italiano. L’adattamento dei testi e delle liriche è di Alessio Fusi, la regia e le coreografie sono di Eugenio Contenti e la direzione musicale è affidata a Fabio Serri.
La trama di Amélie – Il Musical
Amélie Poulain vive a Parigi e lavora come cameriera in un caffè di Montmartre. Cresciuta con genitori distanti, osserva la vita degli altri più di quanto partecipi alla propria. Decide così di compiere piccoli gesti segreti per aiutare le persone che la circondano. L’incontro con Nino la spinge a uscire dal proprio isolamento e ad aprirsi alla possibilità dell’amore.
Il cast
- Amélie – Giulia Ottonello
- Nino – Mattia Baldacci
- Suzanne – Laura Di Mauro
- Dufayel – Marco D’Alberti
- Hipolito / Gnomo / Elton John – Davide Nebbia / Niccolò Curradi
- Joseph / Uomo misterioso – Claudio Zanelli
- Bretodeau / Collignon / Adrien – Davide Paciolla
- Amandine / Philomene – Elena Mancuso
- Raphael / Clochard – Roberto Colombo
- Gina – Francesca Ciavaglia
- Georgette / Sylvie – Sara Zappa
- Lucien / Il Capodoglio – Francesco Sartini
- Amélie bambina – Anna Para / Emma Para
- Swing – Federica Laganà e Lorenzo Sarinelli
Il team creativo
- Musiche – Daniel Messé
- Liriche – Daniel Messé e Nathan Tysen
- Libretto – Craig Lucas
- Adattamento italiano dei testi e delle liriche – Alessio Fusi
- Regia e coreografie – Eugenio Contenti
- Direzione musicale – Fabio Serri
Lo spettacolo è presentato su licenza di Concord Theatricals.
Le date del tour 2026 e 2027
|Data
|Città e teatro
|Biglietti
|3 ottobre 2026 (anteprima)
|Montecatini, Teatro Verdi
|Biglietti
|16–18 ottobre 2026 (prima nazionale)
|Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine
|Botteghino del teatro
|22–25 ottobre 2026
|Roma, Teatro Brancaccio
|Biglietti
|6 novembre 2026
|Piacenza, Teatro Politeama
|Botteghino del teatro
|18–20 dicembre 2026
|Firenze, Teatro Verdi
|Biglietti
|29–31 gennaio 2027
|Milano, Teatro Nazionale
|Biglietti
|27 febbraio 2027
|Sassuolo, Teatro Carani
|Biglietti
|13–14 marzo 2027
|Bologna, Teatro Europauditorium
|Biglietti
|20–21 marzo 2027
|Vicenza, Teatro Comunale
|Biglietti
|1 aprile 2027
|Civitanova Marche, Teatro Rossini
|Botteghino del teatro
|14 aprile 2027
|Modena, Teatro Comunale
|Botteghino del teatro
|17–18 aprile 2027
|Assisi, Teatro Lyrick
|Biglietti
|23–25 aprile 2027
|Torino, Teatro Alfieri
|Biglietti
|7–9 maggio 2027
|Reggio Emilia, Teatro Municipale Valli
|Botteghino del teatro
Informazioni sullo spettacolo
La durata prevista è di due ore, oltre all’intervallo. Lo spettacolo è cantato dal vivo in lingua italiana.