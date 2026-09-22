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Chiara Tebaldini
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Amélie – Il Musical arriva in Italia: Giulia Ottonello protagonista, tutte le date del tour

Lo spettacolo debutta in anteprima il 3 ottobre 2026 a Montecatini e prosegue nei teatri italiani fino a maggio 2027.

Locandina di Amélie - Il Musical con Giulia Ottonello, su sfondo verde con il titolo giallo
Tour di Chiara Tebaldini
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Amélie – Il Musical arriva nei teatri italiani da ottobre 2026 a maggio 2027. Tratto dal film Il favoloso mondo di Amélie, scritto da Jean-Pierre Jeunet e Guillaume Laurant, lo spettacolo ha come protagonista Giulia Ottonello nel ruolo di Amélie Poulain.

Il musical ha debuttato a Broadway nel 2017 con Phillipa Soo nel ruolo della protagonista ed è stato successivamente riadattato per il West End di Londra. La versione italiana è prodotta da Ad Astra Entertainment in coproduzione con Compagnia delle Formiche e Fabrizio di Fiore Entertainment & Fdf Gat.

Lo spettacolo è cantato dal vivo in italiano. L’adattamento dei testi e delle liriche è di Alessio Fusi, la regia e le coreografie sono di Eugenio Contenti e la direzione musicale è affidata a Fabio Serri.

La trama di Amélie – Il Musical

Amélie Poulain vive a Parigi e lavora come cameriera in un caffè di Montmartre. Cresciuta con genitori distanti, osserva la vita degli altri più di quanto partecipi alla propria. Decide così di compiere piccoli gesti segreti per aiutare le persone che la circondano. L’incontro con Nino la spinge a uscire dal proprio isolamento e ad aprirsi alla possibilità dell’amore.

Il cast

  • Amélie – Giulia Ottonello
  • Nino – Mattia Baldacci
  • Suzanne – Laura Di Mauro
  • Dufayel – Marco D’Alberti
  • Hipolito / Gnomo / Elton John – Davide Nebbia / Niccolò Curradi
  • Joseph / Uomo misterioso – Claudio Zanelli
  • Bretodeau / Collignon / Adrien – Davide Paciolla
  • Amandine / Philomene – Elena Mancuso
  • Raphael / Clochard – Roberto Colombo
  • Gina – Francesca Ciavaglia
  • Georgette / Sylvie – Sara Zappa
  • Lucien / Il Capodoglio – Francesco Sartini
  • Amélie bambina – Anna Para / Emma Para
  • Swing – Federica Laganà e Lorenzo Sarinelli

Il team creativo

  • Musiche – Daniel Messé
  • Liriche – Daniel Messé e Nathan Tysen
  • Libretto – Craig Lucas
  • Adattamento italiano dei testi e delle liriche – Alessio Fusi
  • Regia e coreografie – Eugenio Contenti
  • Direzione musicale – Fabio Serri

Lo spettacolo è presentato su licenza di Concord Theatricals.

Le date del tour 2026 e 2027

Data Città e teatro Biglietti
3 ottobre 2026 (anteprima) Montecatini, Teatro Verdi Biglietti
16–18 ottobre 2026 (prima nazionale) Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine Botteghino del teatro
22–25 ottobre 2026 Roma, Teatro Brancaccio Biglietti
6 novembre 2026 Piacenza, Teatro Politeama Botteghino del teatro
18–20 dicembre 2026 Firenze, Teatro Verdi Biglietti
29–31 gennaio 2027 Milano, Teatro Nazionale Biglietti
27 febbraio 2027 Sassuolo, Teatro Carani Biglietti
13–14 marzo 2027 Bologna, Teatro Europauditorium Biglietti
20–21 marzo 2027 Vicenza, Teatro Comunale Biglietti
1 aprile 2027 Civitanova Marche, Teatro Rossini Botteghino del teatro
14 aprile 2027 Modena, Teatro Comunale Botteghino del teatro
17–18 aprile 2027 Assisi, Teatro Lyrick Biglietti
23–25 aprile 2027 Torino, Teatro Alfieri Biglietti
7–9 maggio 2027 Reggio Emilia, Teatro Municipale Valli Botteghino del teatro

Informazioni sullo spettacolo

La durata prevista è di due ore, oltre all’intervallo. Lo spettacolo è cantato dal vivo in lingua italiana.

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