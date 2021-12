Giulia Ottonello, vincitrice di Amici: "Devo elaborare il fatto di non essere stata presa a Sanremo. Ho presentato due brani anche quest'anno..."

Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, la prima dopo il cambio nome da Saranno famosi ad Amici, si è sfogata sui social aprendosi sui suoi fan sulla questione Sanremo 2022.

La cantautrice non è la prima a manifestare delusione per l’esclusione dalla kermesse. Sono diversi infatti gli artisti che si sono sfogati sui social contro Amadeus, dai Jalisse a Pago (vedi questo articolo). Del resto, su ammissione del direttore artistico, sono state candidate 320 canzoni e potevano entrare nel cast solo 22 di loro.

Certo è impossibile non constatare come su quel palco, tranne rarissime eccezioni, sembra che ormai da diversi anni ci sia spazio solo per artisti storici, scommesse dei direttori artistici o nomi presenti nelle classifiche dello streaming.

Ovviamente può benissimo essere che le canzoni scartate siano meno belle. Può essere anche che, lo faremmo anche noi se fossimo direttori artistici, probabilmente, su due canzoni entrambe belle, si vada a scegliere il nome più appetibile.

Fatto sta che per la Ottonello è l’ennesima esclusione, e la delusione è tanta come scrive lei stessa sulle proprie Instagram Storie…

In queste ultime settimane sono stata poco presente nei miei social… mi spiace per chi mi segue. È un periodo impegnativo, giorni articolati. Mi è anche fulminato il computer ed attendo mi chiamino per andarlo a ritirare.

Ma sopratutto ho avuto bisogno di qualche giorno per elaborare un po’ il fatto di non essere stata presa neanche quest’anno per il Festival di Sanremo…

Giulia Ottonello continua poi facendo capire quanto a volte possa essere difficile trovarsi a sbattere contro queste porte chiuse e andare avanti ugualmente con determinazione nel mondo della musica…

…sono la prima a mantenere un atteggiamento di grande volontà e perseveranza nella vita di tutti i giorni, sopratutto nel mio lavoro che come sapete amo tanto.

Ogni tanto però anche io ho bisogno di qualche giorno di silenzio.

I ben 2 brani proposti a Sanremo 2022, sono due brani bellissimi, due canzoni a cui tengo molto… sarò di parte ovviamente ma è quello che penso.

Quindi sappiate che da buona leonessa barcollo ma non mollo mai. Ed ovviamente i due brani usciranno ugualmente.

Noi ne rimaniamo convinti da diversi anni. Un po’ come due anni fa abbiamo suggerito ad Amadeus l’idea di Sanremo Estate nella conferenza stampa di Sanremo Giovani… fossimo Mediaset, metteremmo su un Festival alternativo in un diverso periodo dell’anno con i brani esclusi dalla manifestazione. Sarebbe un’idea molto interessante e che sicuramente attirerebbe attenzione e ascolti.