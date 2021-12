Sanremo 2022: gli sfoghi degli esclusi contro Amadeus e il Festival

Sanremo 2022 gli sfoghi degli esclusi. Dopo avervi comunicato la lista di molti dei nomi esclusi dal Festival di Sanremo in questo articolo, alcuni di loro non sono riusciti a controllarsi e hanno pubblicato storie o post sui social contro il Direttore artistico e le sue scelte.

In realtà sono solo una piccola parte. La stragrande maggioranza degli artisti, nonostante la delusione ha mantenuto la calma capendo quello che è sotto gli occhi di tutti… ovvero che i posti sono solo 22, le canzoni presentate più di 100 e una scelta va fatta e deve essere coerente anche con uno show che è sii musicale, ma anche televisivo.

Certo, fosse per noi metteremmo una regola per cui nessun artista possa presentarsi (tranne il vincitore della categoria Nuove proposte, in caso dovesse tornare) per due anni consecutivi. Giusto per cercare di dare spazio e possibilità a più artisti possibili su un palco determinante per la musica.

In ogni caso, come dicevamo, sono in pochi a lamentarsi. Compresi quelli che magari sono stati inseriti nelle liste dei vari siti tra gli esclusi ma in realtà non hanno nemmeno presentato un brano al direttore artistico, tipo la vincitrice di The star in the star, Syria, Federico Rossi e la cantautrice L’Aura.

