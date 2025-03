Amici seconda edizione: la vincitrice, Giulia Ottonello, e ancora Samantha Discolpa, Timothy Snell e i professori

Chi ha vinto la seconda edizione di Amici? Dopo Dennis Fantina arriva subito la prima vincitrice donna, Giulia Ottonello. Andiamo alla scoperta della seconda edizione del programma lanciato da Maria De Filippi tra ascolti tv e talenti lanciati.

Si tratta di un edizione ricca di curiosità tra cui la presenza nel corpo docenti di Mastro Vetraio, dell’insegnate di fitness Jill Cooper e il coinvolgimento nella fase di selezione della classe del Codacons.

In applicazione alla legge sui controlli di concorsi a premio che prevede proprio la possibilità di affidare tale delicata funzione alle più importanti associazioni di utenti e che viene chiamato a verificare la correttezza delle procedure di selezione di aspiranti cantanti, attori e ballerini.

Insomma il Codacons in questa edizione è presente per supervisionare le varie fasi delle selezioni per garantire trasparenza e un trattamento equo a tutti i partecipanti. Un elemento importante che forse, viste anche le critiche degli ultimi anni, sarebbe interessante re inserire.

Amici seconda edizione

Prende il via a settembre nella fascia pomeridiana di Canale 5. Il programma accompagna il pubblico per mesi, con le sfide tra gli allievi che si susseguono fino alla fase serale, trasmessa in prima serata su Italia 1 dal 25 marzo al 27 maggio 2003.

Rispetto alla prima edizione, la struttura della competizione rimane pressoché invariata. Ogni settimana gli allievi si sfidano in duelli diretti, determinati dalla classifica di gradimento: l’ultimo in classifica deve scegliere il suo avversario tra due nomi proposti dalla commissione. Il vincitore prosegue, mentre il perdente può, in alcuni casi, assegnare i propri voti a un compagno ancora in gara, modificando gli equilibri della classifica.

Alla fase serale accedono 20 ragazzi, ma già nella prima puntata 5 di loro vengono eliminati con il semaforo rosso, riducendo il numero degli sfidanti in corsa per il titolo.

Nel serale finale, sei concorrenti si sfidano in un meccanismo a eliminazione diretta: l’ultimo in classifica sceglie il proprio avversario e, di sfida in sfida, si arriva al duello conclusivo che decreta il vincitore.

I concorrenti della prima edizione di Amici

La seconda edizione di Amici ha visto la partecipazione di numerosi talenti, suddivisi nelle categorie canto, ballo e recitazione. Ecco quelli arrivati alla fase serale:

Cantanti

Giulia Ottonello

Timothy Snell

Lidia Cocciolo

Marta Gerbi

Leonardo Di Minno

Daniele Perrino

Samantha Discolpa

Jennifer Iacono

Elena Novaresi

Fausto Monteforte

Ballerini

Anbeta Toromani

Michele Maddaloni

Federico Patrizi

Maria Stefania Di Renzo

Stefano Bindinelli

Augusto “Gugu” Da Graça

Danilo Grano

Attori

Enrico Pittari

Teresa “Terry” Paternoster

Roberta Mengozzi

Gli insegnanti della seconda edizione di Amici

Un ruolo fondamentale nella formazione degli allievi è stato ricoperto dagli insegnanti, tra cui alcuni volti storici del programma. Chicco Sfondrini è responsabile di produzione mentre Bruno Voglino ha il ruolo di preside.

Canto

Peppe Vessicchio

Luca Pitteri

Nora Orlandi

Ballo

Garrison Rochelle

Maura Paparo

Steve La Chance – insegnante di ballo (danza jazz)

Rossella Brescia – insegnante di ballo (danza classica)

Recitazione

Fioretta Mari

Patrick Rossi Gastaldi

ALTRI

Jill Cooper – istruttrice di fitness

Martino Vertova – maestro vetraio

Chi ha vinto la seconda edizione di Amici?

Il vincitore della seconda edizione di Amici è stata Giulia Ottonello. La finale, andata in onda il 27 maggio 2003, ha visto sfidarsi sei concorrenti: tre cantanti (Giulia Ottonello, Timothy Smell e Lidio Cocciolo) e tre ballerini (Anbeta Toromani, Federico Patrizi e Michele Maddaloni).

Il podio finale:

1° posto : Giulia Ottonello (cantante)

: (cantante) 2° posto : Anbeta Toromani (ballerina)

: (ballerina) 3° posto: Timothy Smell (cantante)

Giulia Ottonello, a differenza di quanto successo l’anno precedente, vince con al pelo: 51% dei voti nella finale contro Anbeta Toromani, ballerina oggi considerata la migliore tra quelle lanciate del programma, e non solo. Timothy vince il premio della critica assegnato dalla stampa (solo quotidiani).

Gli ascolti della prima edizione di Amici

La seconda edizione ottenne risultati leggermente in calo in termini di ascolti con la finale che invece mantiene inalterati i numeri rispetto all’anno precedente (vedi qui):

Media del serale : 4.589.000 spettatori (share 17,95%)

: 4.589.000 spettatori (share 17,95%) Finale: 5.465.000 (share 24,95%)

I talenti lanciati dalla prima edizione di Amici

Oltre alla vincitrice Giulia Ottonello , diversi concorrenti della prima edizione hanno proseguito con più o meno successo la loro carriera. Parliamo dei cantanti:

CHE “FINE” ha fatto Timothy snell?

Dopo Amici ha partecipato a Buona Domenica e a Notti sul Ghiaccio, dove si è classificato secondo. Ha tentato la carriera di attore, apparendo in un episodio de La Squadra, prima di trasferirsi in Germania. Nel 2011, con il nome Timothy James, ha pubblicato l’album Make It Happen per Sony. Ha lavorato anche come modello per marchi prestigiosi come Carlo Pignatelli e Krizia. Le ultime notizie sul web risalgono al 2020.

CHE “FINE” ha fatto Lidia Cocciolo?

Dopo Amici, Lidia ha girato l’Italia con il musical Footloose e partecipato a diversi programmi TV. In seguito ha studiato recitazione, ottenendo ruoli in serie come Don Matteo 7, Distretto di Polizia 9, Non smettere di sognare e Braccialetti Rossi, oltre al film L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi. Volto noto anche in pubblicità, è apparsa in spot per Nutella, Lines, Alitalia, Facile.it e persino accanto a George Clooney per Fastweb. Oggi è mamma di due bambini, Fedra e Noah, e il suo profilo Instagram è privato.

CHE “FINE” ha fatto marta gerbi?

Marta dopo Amici ha lavorato come cantante e ballerina a Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show, oltre a esibirsi in concerti e nel musical Footloose.

Non ha mai smesso di formarsi, laureandosi all’Università di Roma Tor Vergata e diventando vocal trainer. Nel 2011 ha pubblicato un singolo con il progetto Marta Gi and the Gi Monkeys.

Ha costruito una solida carriera come vocal coach, collaborando con artisti come Galeffi, Folcast, Ditonellapiaga, Carl Brave e Aiello. Anche nella vita privata ha trovato stabilità: è sposata con il chitarrista Astor Mortis e insieme hanno una figlia, Leila.

CHE “FINE” ha fatto samantha discolpa?

Dopo un’esperienza negativa a Popstar, lascia Messina per Roma ed entra nella scuola di Amici. Successivamente partecipa a Buona Domenica e nel 2005 si esibisce al Festival di Sanremo come ospite di Anna Tatangelo nella serata dei duetti con Ragazza di periferia.

Tra il 2010 e il 2011 pubblica due singoli e nel 2013 tenta la strada di The Voice of Italy, ma viene eliminata alle Blind Audition. Nel 2019 partecipa alla gara di All Together Now e Un’ora sola ti vorrei, programma di Rai 2 con Enrico Brignano e Flora Canto.

