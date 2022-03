Giulia Ottonello lancia “Genova”, uno dei due brani scartati da Sanremo 2022

Giulia Ottonello sta per tornare con il singolo Genova, uno dei due brani presentati dall’artista al Festival di Sanremo 2022 ma scartati da Amadeus.

Era stata proprio Giulia lo scorso mese di dicembre ad ammettere di essere rimasta delusa per l’ennesima esclusione dal Festival della Canzone Italiana (qui il nostro articolo).

Ora la vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, la prima con questo nome (l’anno precedente il programma si chiamava Saranno famosi) è pronta a far ascoltare al suo pubblico, e non solo, una delle due canzoni presentate ad Amadeus.

GIULIA OTTONELLO NUOVO SINGOLO… GENOVA

Ad annunciare l’uscita di questo brano scritto da Mirko Tremani con la produzione artistica musicale di Francesco James Dini è stata la stessa Giulia Ottonello sulle sue pagine social…

Sono felicissima di condividere con tutti voi la copertina del mio nuovo brano GENOVA in uscita su tutte le realtà digitali venerdì 1 Aprile (e non è uno scherzo).

Da oggi potete fare il pre-save su ITunes oppure su Spotify dove vi chiedo anche di seguirmi se vi va, siete in tanti a seguirmi sui vari social e ne sono grata e felice, quindi fatelo anche sul mio profilo ufficiale di Spotify, c’è tanto bisogno di sostegno in questo progetto in cui credo davvero molto

Questo brano è uno dei due brani che presentai a Sanremo 2022 e non venne scelto come sapete.

Grazie a tutti di vero cuore

Genova sarà rilasciato sulle piattaforme digitali venerdì 1 aprile 2022.

Foto di copertina e dell’articolo di Paolo Gianfrate