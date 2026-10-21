Ghemon torna ad aprile nei teatri italiani con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy La Prima Volta. L’Ultima Volta. L’Unica Volta. Dopo il suo primo spettacolo Una cosetta così, l’artista torna sui palchi con un nuovo show che attraverserà l’Italia, partendo da Bari per poi concludersi a Bologna.

Ghemon: il calendario del tour

Il calendario completo degli appuntamenti nei teatri italiani, programmati per la primavera 2027, prevede otto tappe: Bari, Avellino, Napoli, Roma, Nichelino (TO), Genova, Milano, Bologna.

Ghemon · La Prima Volta. L’Ultima Volta. L’Unica Volta 2027 Data Città Biglietti 8 apr 2027 Bari

Teatro AncheCinema Biglietti 15 apr 2027 Avellino

Teatro Carlo Gesualdo Biglietti 16 apr 2027 Napoli

Teatro Bolivar Biglietti 19 apr 2027 Roma

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Biglietti 22 apr 2027 Nichelino (TO)

Teatro Superga Biglietti 29 apr 2027 Genova

Verdi Teatro Biglietti 30 apr 2027 Milano

Teatro Lirico Giorgio Gaber Biglietti 4 mag 2027 Bologna

Teatro Dehon Biglietti

Info biglietti e rimborsi

I biglietti per le nuove date sono disponibili su Ticketone.it e sui circuiti di vendita abituali. I biglietti già acquistati in precedenza rimangono validi per le rispettive riprogrammazioni. Chi fosse impossibilitato a partecipare alle nuove date, potrà richiedere il rimborso entro 30 giorni a partire dal 15 ottobre rivolgendosi direttamente al circuito di vendita utilizzato.

Le tappe di Perugia e Bolzano sono annullate. Per queste due città il rimborso dei biglietti avverrà in modo automatico. Per ulteriori informazioni e assistenza: ticketing@otrlive.it

Il significato del titolo e i temi dello show

A proposito del nome dello spettacolo Ghemon ha detto: “L’ho chiamato così perché la vita mi sta insegnando che ogni cosa che facciamo, ogni momento che viviamo, ogni occasione che incontriamo è unica. Anche quando tutto sembra ripetersi, cambiano le persone, il momento, noi stessi. Meglio vivere che aspettare: questa è la prima, l’ultima e l’unica volta.”

Partendo dalle dinamiche della vita quotidiana lo spettacolo ironizza su diversi argomenti: dal passaggio di carriera, che lo ha portato dalla musica alla comicità, alla vita di coppia fino a temi più delicati come i funerali e la prima visita dall’andrologo.

L’avventura negli USA e lo slittamento del tour

Il tour dello spettacolo, originariamente previsto a novembre e dicembre 2026, è stato posticipato ad aprile 2027 a causa degli impegni tra Los Angeles e New York. Lo stesso Ghemon sul suo profilo Instagram ha spiegato la situazione: “Come molti di voi avranno visto, negli ultimi mesi ho intrapreso un percorso nella stand-up comedy anche negli Stati Uniti, che mi sta offrendo opportunità che non avrei mai immaginato. Ho scelto di posticipare il tour italiano di pochi mesi per provare a coglierle”.

Dopo vent’anni di carriera musicale e quattro dedicati alla comicità, l’artista ha scelto di mettersi alla prova esibendosi in lingua inglese. La sua esperienza è partita dalla gavetta degli open mic e dallo studio dell’improvvisazione presso la scuola UCB.

Questo lo ha portato in alcuni locali di riferimento per la stand-up comedy americana e a collaborare con diversi comici. Rafi Bastos lo ha voluto per aprire il suo spettacolo sold out al New York Comedy Club, mentre Ismo lo ha scelto come opening per il suo show in Florida.

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