Paola Pizzino e Ghemon cantano la solitudine e l’assenza in “Sola”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 7 marzo, Sola (Macro Beats, distribuzione Artist First) è il nuovo singolo di Paola Pizzino che, per questo nuovo viaggio musicale, ha voluto al proprio fianco Ghemon, con il quale – tra atmosfere calde e sonorità raffinate – ha raccontato le sfumature più intime della solitudine e dell’assenza, trasformandole in musica.

Di fatto, Sola è il racconto sincero e viscerale di un distacco che lascia segni profondi, ma anche un dialogo interiore che si intreccia tra nostalgia e riscoperta di sé.

Il brano racconta dunque la complessità dell’elaborazione di una perdita, con il ricordo di un amore finito che si insinua nella quotidianità rendendolo impossibile da dimenticare.

Ma… “Io sto imparando a camminare sola“, canta la Pizzino, trasformando questo verso nel mantra di un percorso interiore doloroso ma necessario.

PAOLA PIZZINO: da “SOLA” con GHEMON al nuovo ep

Sola anticipa l’uscita del nuovo EP di Paola Pizzino, la cui penna scava nei sentimenti senza filtri, mettendo a nudo le fragilità e i contrasti di chi cerca di andare avanti ma continua a vivere tra passato e presente.