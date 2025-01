“Una Cosetta Così”, videointervista a Ghemon: “La regola della comicità? Verità + Dolore = Risata”

Disponibile da venerdì 10 gennaio sia in digitale che in una speciale edizione numerata e autografata in vinile, Una Cosetta Così (OTR Live / ADA Music) è il nuovo album di Ghemon, che prende il titolo dall’omonimo spettacolo scritto insieme a Carmine Del Grosso e arriva a quattro anni di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro discografico.

Unico nel suo genere, per lo meno in Italia, Una Cosetta Così mescola stand-up comedy e musica inedita, unendo la tradizione dei comedy album americani alla forza del nostro teatro canzone, richiamando l’eredità di artisti del calibro di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci.

Ghemon, però, ne porta in scena una versione tutta sua, in cui esilaranti performance comiche live si intrecciano a racconti profondi e a canzoni che spaziano tra hip hop, neo-soul e jazz contemporaneo, confermando l’impronta unica del cantautore e rapper.

GHEMON, “UNA COSETTA COSì”

La tracklist del disco è un viaggio attraverso le storie e le riflessioni portate in scena da Ghemon durante il lungo tour di Una Cosetta Così, conclusosi con il gran finale dello scorso 8 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano: dalle follie del lavoro alle piccole grandi disavventure della vita, dalle gioie alle sfide di tutti i giorni, passando per le passioni, come quella per lo sport, e le relazioni.

Ma il disco contiene anche dei brani inediti, scritti e composti da Ghemon insieme a Macro Marco, gheesa, Fabio De Angelis, Claudio L Rocca, Filippo Cattaneo Ponzoni, Giuseppe Seccia, Fabio Brignone e Andrea Moro.

“UNA COSETTA COSì”, VIDEOINTERVISTA A GHEMON