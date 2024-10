“POV”, il nuovo singolo di Ghemon tratto dal suo show cult in cui si fondono stand-up comedy e musica

Fuori da venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Ghemon, “POV“, per OTR Live / ADA Music.

Il brano, scritto dallo stesso Ghemon e composto con Macro Marco, gheesa e Giuseppe Seccia, è tratto dal finale di “Una cosetta così“, lo show cult del cantautore in cui si fondono musica e stand-up comedy in una forma di spettacolo inedita per l’Italia.

Il pubblico può assistere a uno show originale di un’ora e mezza, in cui scoprirà un lato inedito di Ghemon, dove riflessioni e risate incontrano la musica, e racconti di quotidianità e normalità, divertenti ma intensi, permetteranno agli spettatori di rivedere sé stessi.

Dopo 70 repliche, il tour di successo del cantautore, che ha attraversato tutta l’Italia, si concluderà al Teatro Arcimboldi di Milano l’8 novembre prossimo.

Durante lo spettacolo non mancano i brani inediti realizzati appositamente da Ghemon per lo show – tra cui “POV” – che fanno da filo conduttore tra i monologhi.

Il testo del nuovo singolo è dedicato a chi si reinventa continuamente, con creatività e senza pensare solo ai numeri, e vede l’artista tornare al mondo del rap, mostrando appieno la sua capacità di raccontarsi e raccontare.

Negli anni Ghemon ha spaziato tra diversi generi musicali tra cui l’hip hop, il soul, il jazz e il cantautorato italiano, trovando il suo stile unico e particolare.

