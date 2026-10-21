Non è l’inferno di Emma, il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2012, sta risalendo su TikTok col passaparola. In questi giorni fa da sottofondo a un numero crescente di video dei blocchi di autotrasportatori e agricoltori che nel Sud Italia protestano contro il caro carburante.

La protesta dei camionisti è partita a inizio ottobre fra Calabria e Puglia contro il prezzo del gasolio, risalito con la fine dello sconto fisso sulle accise il 6 ottobre. Nei giorni successivi si è allargata a Sicilia, Campania, Basilicata e Molise, con autostrade chiuse, porti presidiati e distributori rimasti a secco.

Il brano, con il testo di Kekko Silvestre dei Modà e la musica di Enrico Palmosi e Luca Sala, racconta le difficoltà economiche di chi ha fatto sacrifici per il Paese, a partire dagli anziani. Pubblicato da Universal Music il 15 febbraio 2012, è arrivato al #1 della classifica FIMI dei singoli e al multiplatino.

Non è l’inferno di Emma su TikTok: 9.393 video sulla versione del 2021

Su TikTok il suono più usato è la nuova versione che Emma ha inciso nel 2021 per la raccolta Best Of ME: la sera del 21 ottobre conta 9.393 video. L’originale del 2012 ne ha 3.601, e altri 654 usano un estratto di 31 secondi del brano.

Su Spotify la risalita di Non è l’inferno resta per ora sotto la soglia delle classifiche: al 19 ottobre la versione originale, a quota 16,5 milioni di stream totali, fa circa 6.900 ascolti al giorno nel mondo e non compare fra i 200 brani più ascoltati ogni giorno in Italia.

L’amore non mi basta, il singolo del 2013 tornato al #1 FIMI nel 2026

Emma ha un precedente recente con L’amore non mi basta, singolo del 2013 dall’album Schiena, che è tornato virale su TikTok con un trend calcistico. Il singolo è salito fino al #1 della classifica FIMI dei singoli nella prima settimana del 2026.

Nel primo semestre del 2026 la canzone è stata il sesto singolo più ascoltato in Italia. Al 19 ottobre L’amore non mi basta è ancora alla #37 della classifica quotidiana di Spotify Italia, con quasi 80.000 ascolti, dopo 507 giorni di presenza, di cui 14 al #1. Su TikTok i video con il suo suono sono 29.900.

Foto di Piersilvisiobis