Non è l’inferno di Emma risale su TikTok col passaparola, come L’amore non mi basta
Sul suono della versione 2021 ci sono 9.393 video, mentre L'amore non mi basta resta nella classifica di Spotify Italia.
di All Music Italia ·
Non è l’inferno di Emma, il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2012, sta risalendo su TikTok col passaparola. In questi giorni fa da sottofondo a un numero crescente di video dei blocchi di autotrasportatori e agricoltori che nel Sud Italia protestano contro il caro carburante.
La protesta dei camionisti è partita a inizio ottobre fra Calabria e Puglia contro il prezzo del gasolio, risalito con la fine dello sconto fisso sulle accise il 6 ottobre. Nei giorni successivi si è allargata a Sicilia, Campania, Basilicata e Molise, con autostrade chiuse, porti presidiati e distributori rimasti a secco.
Il brano, con il testo di Kekko Silvestre dei Modà e la musica di Enrico Palmosi e Luca Sala, racconta le difficoltà economiche di chi ha fatto sacrifici per il Paese, a partire dagli anziani. Pubblicato da Universal Music il 15 febbraio 2012, è arrivato al #1 della classifica FIMI dei singoli e al multiplatino.
Non è l’inferno di Emma su TikTok: 9.393 video sulla versione del 2021
Su TikTok il suono più usato è la nuova versione che Emma ha inciso nel 2021 per la raccolta Best Of ME: la sera del 21 ottobre conta 9.393 video. L’originale del 2012 ne ha 3.601, e altri 654 usano un estratto di 31 secondi del brano.
Su Spotify la risalita di Non è l’inferno resta per ora sotto la soglia delle classifiche: al 19 ottobre la versione originale, a quota 16,5 milioni di stream totali, fa circa 6.900 ascolti al giorno nel mondo e non compare fra i 200 brani più ascoltati ogni giorno in Italia.
L’amore non mi basta, il singolo del 2013 tornato al #1 FIMI nel 2026
Emma ha un precedente recente con L’amore non mi basta, singolo del 2013 dall’album Schiena, che è tornato virale su TikTok con un trend calcistico. Il singolo è salito fino al #1 della classifica FIMI dei singoli nella prima settimana del 2026.
Nel primo semestre del 2026 la canzone è stata il sesto singolo più ascoltato in Italia. Al 19 ottobre L’amore non mi basta è ancora alla #37 della classifica quotidiana di Spotify Italia, con quasi 80.000 ascolti, dopo 507 giorni di presenza, di cui 14 al #1. Su TikTok i video con il suo suono sono 29.900.
Foto di Piersilvisiobis