Carl Brave torna in concerto nel 2027 con Un’altra stupida Odissea, il nuovo tour nei teatri italiani. Dieci date tra aprile e maggio, da Montecatini Terme a Padova, con tappe anche a Roma, Milano, Firenze, Bari, Avellino, Catania, Palermo e Torino.

La tournée, prodotta da Vivo Concerti, arriva dopo l’Acoustic Live 2026 e la pubblicazione di Odissea, il singolo uscito il 16 ottobre per Warner Records/Warner Music Italy.

Il debutto è fissato per l’8 aprile 2027 al Teatro Verdi di Montecatini Terme, scelto come data zero. Il 13 aprile sarà la volta di Roma, città d’origine del cantautore, mentre il 14 maggio il tour arriverà al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Carl Brave concerti 2027: tutte le date di Un’altra stupida Odissea

Il calendario comprende dieci appuntamenti nei teatri, distribuiti tra aprile e maggio 2027.

Carl Brave · Un’altra stupida Odissea 2027 Data Città Biglietti 8 apr 2027 Montecatini Terme

Teatro Verdi · Data zero Biglietti 13 apr 2027 Roma

Auditorium Conciliazione Biglietti 19 apr 2027 Firenze

Teatro Verdi Biglietti 21 apr 2027 Bari

Teatro Team Biglietti 22 apr 2027 Avellino

Teatro Gesualdo Biglietti 27 apr 2027 Catania

Teatro Metropolitan Biglietti 28 apr 2027 Palermo

Teatro Golden Biglietti 13 mag 2027 Torino

Teatro Colosseo Biglietti 14 mag 2027 Milano

Teatro degli Arcimboldi Biglietti 16 mag 2027 Padova

Gran Teatro Geox Biglietti

Biglietti per i concerti di Carl Brave nel 2027

I biglietti di Un’altra stupida Odissea saranno disponibili online su Vivo Concerti dalle ore 13:00 di lunedì 26 ottobre 2026.

La vendita nei punti vendita autorizzati partirà invece sabato 31 ottobre alle ore 10:00.

Un’altra stupida Odissea: il nuovo tour teatrale di Carl Brave

Con Un’altra stupida Odissea, Carl Brave prosegue il percorso live iniziato nel 2026 con una serie di concerti acustici, scegliendo nuovamente una dimensione più raccolta rispetto ai grandi spazi.

Il nuovo spettacolo è pensato per i teatri e attraverserà il repertorio del cantautore romano, con un’attenzione particolare agli arrangiamenti e alle diverse sonorità che caratterizzano la sua produzione.

Il titolo della tournée riprende quello di Odissea, il singolo pubblicato il 16 ottobre 2026. Il brano mescola una produzione elettronica da club a una scrittura più intima, concentrata sui ricordi, sui luoghi e sulle persone che hanno accompagnato il percorso dell’artista.

Il 2026 ha visto inoltre l’uscita dell’EP Mozziconi, pubblicato a febbraio, e il successivo Acoustic Live 2026, durante il quale Carl Brave ha riproposto parte del proprio repertorio con nuovi arrangiamenti acustici.

Il percorso musicale di Carl Brave

Carl Brave, nome d’arte di Carlo Luigi Coraggio, ha costruito il proprio percorso tra pop, urban, cantautorato ed elettronica.

Nel 2018 ha pubblicato il primo album solista, Notti Brave, arrivato al primo posto della classifica italiana e certificato doppio disco di platino.

Sono seguiti Coraggio nel 2020, l’EP elettronico Sotto Cassa nel 2021 e Migrazione nel 2023.

Nel 2025 è tornato con Notti Brave Amarcord, album accompagnato da un tour dedicato al suo repertorio. L’anno successivo ha scelto la formula acustica, prima di annunciare questa nuova serie di concerti nei teatri.

Foto: materiale stampa Vivo Concerti

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