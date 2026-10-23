Alberto Fortis torna con un nuovo album d’inediti a dodici anni da Do l’anima. Dal 23 ottobre 2026 è disponibile in formato fisico e digitale Sentimental City, pubblicato da Azzurra Music e distribuito da ADA Music Italy.

Il disco è composto da otto brani che mettono insieme memoria, amore, distanza e osservazione della contemporaneità, in una dimensione sospesa tra realtà e immaginazione.

Alberto Fortis, otto canzoni per “Sentimental City”

Sentimental City nasce da una scrittura che continua a muoversi tra esperienza personale e osservazione del mondo, alternando immagini intime a riflessioni sulla società contemporanea. Nei testi, il cantautore si confronta con alcuni dei temi più ricorrenti nella sua scrittura: l’amore, il tempo, la distanza, il ricordo e il desiderio di lasciare una traccia.

Il titolo identifica anche uno dei brani del disco e diventa una sorta di dichiarazione d’intenti. La città raccontata da Fortis è un luogo arido, attraversato da solitudine e contraddizioni, ma nel quale resta ancora spazio per i sentimenti, per i desideri e per la possibilità di costruire relazioni. Insomma, la città contemporanea è descritta con le sue contraddizioni.

“Sentimental City Ci aspetta, abitiamoLa insieme”, scrive Fortis, sintetizzando in poche parole l’idea di una città da vivere non soltanto come luogo fisico, ma come spazio condiviso nel quale le storie individuali possono incontrarsi.

“Shopping con Alanis” porta il presente dentro il nuovo disco

Il brano scelto per accompagnare l’uscita dell’album è Shopping con Alanis, del quale è già disponibile il videoclip. Il punto di partenza è uno dei luoghi più riconoscibili della quotidianità contemporanea: lo shopping center.

Fortis utilizza questo ambiente come teatro di una storia dai tratti vivaci e surreali, dove il gesto del comprare si lega a quello del desiderare. Dietro la dimensione apparentemente leggera emerge una riflessione sul rapporto con una società costruita intorno al consumo e sulla necessità di recuperare un contatto più autentico con la natura e con le altre persone.

Il video accompagna questa lettura e porta sullo schermo l’immaginario del brano, che rappresenta uno dei punti in cui Sentimental City guarda più direttamente alla contemporaneità.

Da “Linea immaginaria” a “Ricordati di me”: memoria e distanza

La dimensione più intima dell’album emerge in diversi brani. In Linea immaginaria, un’immagine sospesa nel cielo diventa metafora di un legame e della distanza che separa due persone. E non ti ho avuta mai affronta invece il paradosso di una presenza che continua a esistere nella memoria, nonostante non sia mai stata realmente vissuta.

La memoria torna al centro di Ricordati di me, dove il mare diventa lo spazio attraverso cui confrontarsi con ciò che è rimasto indietro, con le persone perdute e con lo scorrere del tempo.

In Sogno d’amor, il sentimento assume una dimensione più ampia, sospesa tra gioia e dolore, mentre Un giorno a Liverpool utilizza la città come luogo della memoria, legato a esperienze e incontri capaci di mantenere il proprio peso anche a distanza di anni.

La tracklist di “Sentimental City”

L’album è composto da otto tracce:

1. Linea immaginaria

2. Shopping con Alanis

3. E non ti ho avuta mai

4. Ricordati di me

5. Sogno d’amor

6. Un giorno a Liverpool

7. Sentimental City

8. Non qui

Il nuovo album dodici anni dopo “Do l’anima”

Alberto Fortis ha iniziato la propria carriera discografica nel 1979 con l’album omonimo. Nel corso degli anni ha collaborato con artisti italiani e internazionali come George Martin, Carlos Alomar, Franco Califano, Roberto Vecchioni, Biagio Antonacci, la Premiata Forneria Marconi e la London Philharmonic Orchestra, arrivando anche ad aprire concerti di James Brown e Bob Dylan.

Dopo Do l’anima, pubblicato nel 2014, Fortis ha realizzato Con te nel 2016, il doppio album 4Fortys nel 2018 per i quarant’anni di carriera e 1° OfficiALive nel 2019, legato al concerto al Castello Sforzesco di Milano.

Nel 2020 è arrivato il singolo inedito Nyente da diRe, mentre nel 2024 l’artista ha pubblicato Maharaja.

Ora, a dodici anni dall’ultimo album di inediti, la discografia di Alberto Fortis si arricchisce di Sentimental City. Con questo nuovo disco, il cantautore descrive il mondo attraverso situazioni concrete che trasforma in immagini capaci di parlare anche di altro. Il risultato è un disco nel quale la dimensione sentimentale non rimane confinata alla sfera privata, ma si trasforma in una riflessione più ampia sul presente e sulle relazioni.