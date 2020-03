Proseguono i festeggiamenti per il quarantennale della carriera di Alberto Fortis, il cui esordio discografico avvenne nel 1979 con l’omonimo album realizzato insieme alla PFM e che conteneva brani immortali come Milano e Vincenzo e La Sedia di Lillà. Uscirà il 13 marzo NYente Da DiRe, il nuovo atteso singolo.

Lo scorso 6 dicembre Alberto Fortis ha tenuto un esclusivo showcase al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano (Ne abbiamo parlato Qui), dove ha presentato la raccolta dal vivo Fortis – 1° OfficiALive.

Il nuovo singolo NYente Da DiRe sarà disponibile in digitale, ma anche anche in uno speciale vinile 45 giri.

Il brano è stato registrato a Milano e masterizzato a New York da Greg Calbi, presso gli studi Sterling Sound porta la firma dello stesso Fortis e del suo storico collaboratore Franco Cristaldi.

ALBERTO FORTIS – NYENTE DA DIRE

Il brano è dedicato a chi sa esistere senza gridare, ma anche al filosofo Seneca.

“Sono felice di questo progetto che mi vede di nuovo a bordo della label che ha battezzato l’inizio della mia carriera. Unitamente all’equipaggio che mi accompagna, navigando in un mare artistico oggi fatto di onde alte e impegnative. Ma abbiamo una bella mappa di viaggio e ho fiducia. Per il resto non ho NYente Da DiRe.”

IL TESTO

Non ho più niente da dire

In un mondo dove tutti lo fanno

Sbiaditi rapper melassa in amaro

La grancassa del potere e l’inganno

La la la la la la la la la La la la la la la la la la

Credo piuttosto a un cavallo

Che azzoppato galoppa col cuore

Vincerà ancora dal suo piedistallo

Perché il vuoto va riempito d’amore

E non ho più niente da dire

L’uva buona passa e rimane il danno

La la la la la la la la la La la la la la la la la la

Che ne pensi tu che non ti sporchi mai

La senti ancora la voglia che c’è

Spazi immobili che chiamano lealtà

Vuoi galoppare e riempire l’immenso dolore?!

E allora dimmi a che serve un idiota

Quando La Traviata è in tutte le lingue

È tempo di divi Iscariota dell’ovvio

Ma pellicola bruciata si estingue

La la la la la la la la la La la la la la la la la la

Che ne pensi tu che non ti sporchi mai

La senti ancora la voglia che c’è

Spazi immobili che chiamano lealtà

Vuoi galoppare e riempire l’immenso dolore?!

C’è una bellezza squisita

Che aspetta di essere presa

Devo mangiarla perché la mia casa

Vive del suo tempo e della sorpresa

E non ho più niente da dire

In un mondo dove tutti lo fanno

E non ho più niente da dire

In un mondo dove tutti lo fanno

La la la la la la la la la La la la la la la la la la