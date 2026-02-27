27 Febbraio 2026
27 Febbraio 2026

Carl Brave sfida Sanremo e pubblica l’EP “Mozziconi”

L'artista pubblica un progetto che non segue le regole del mercato, nato da un'urgenza espressiva autentica all'insegna della musica

Carl Brave pubblica il suo nuovo EP in un periodo dominato dalle uscite discografiche dei cantanti in gara al Festival di Sanremo. Mozziconi – questo è il titolo del disco – è disponibile sulle piattaforme digitali dal 27 febbraio 2026.

L’artista ha annunciato l’uscita sul suo profilo Instagram con queste parole: “Mi hanno detto che questo è il periodo peggiore per uscire. Ma a me sembra il migliore per un progetto che non segue le “regole del mercato”. 4 pezzi, 4 mozziconi ancora mezzi accesi nel buio. Nel momento più sbagliato, sono sicuro sarà il migliore per noi”.

Mozziconi (distribuito da Warner Records/Warner Music Italy) è un progetto inaspettato, nato da un’urgenza espressiva autentica. In un momento in cui la musica tende a seguire sempre di più logiche di mercato, Carl Brave intraprende una strada diversa: riafferma la sua indipendenza creativa, mettendo al centro la musica, l’arte e le emozioni.

Carl Brave ha dato vita ad un progetto volutamente imperfetto

L’EP racconta un momento preciso della vita dell’artista. I quattro brani che lo compongono, trasformano sensazioni, fragilità e pensieri in musica. Il progetto esprime spontaneità e autenticità.

Con Mozziconi, Carl Brave canta la sua visione della vita, dell’amore e di Roma. La città è una presenza centrale; e diventa riflesso dello stato d’animo dell’artista: caotica, malinconica e viva, capace di amplificare ogni sfumatura emotiva.

Roma accompagna il racconto interiore e si intreccia a una riflessione sul successo, sulle aspettative e sul peso del giudizio. Temi che vengono affrontati con lucidità, ironia e consapevolezza. In questo contesto si inserisce la scelta di presentare il progetto in occasione della riapertura dello storico Bar San Calisto di Trastevere, la sera del 26 febbraio. Si tratta di un locale iconico della Roma più autentica, da sempre nel cuore del cantante. In questo modo, Carl Brave ha voluto riportare la sua musica in uno dei luoghi che più hanno ispirato la sua poetica.

Ecco qui di seguito la tracklist di Mozziconi:
1. A.D.O.
2. Scarpe Lidl
3. Abdul
4. Mozziconi

