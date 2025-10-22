Carl Brave dà voce a chi vive ai margini nel nuovo singolo “Occhiaie”

Dopo averlo presentato in anteprima durante le prime tappe del suo Notti Brave Amarcord Tour, Carl Brave annuncia ora l’uscita del nuovo singolo Occhiaie (Warner Music Italy), che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 24 ottobre.

“Occhiaie è un brano che parla di strada, di persone che ai nostri occhi spesso sono invisibili, perché forse c’è bisogno di raccontare un po’ la loro storia”, ha spiegato l’artista romano sul palco della Casa della Musica di Napoli e su quello dell’Eremo Club di Molfetta (BA).

Ed ecco che, con una scrittura molto diretta, Carl Brave dà voce a chi vive ai margini, trasformando il brano in un racconto di umanità nascosta, di fragilità e di resistenza, con quel mix di malinconia e leggerezza che da sempre contraddistingue i suoi brani.

CARL BRAVE, “NOTTI BRAVE AMARCORD TOUR”: LE DATE

In attesa dell’uscita del nuovo singolo Occhiaie, Carl Brave continua a viaggiare in giro per l’Italia in occasione del Notti Brave Amarcord Tour, che farà tappa nei principali club italiani, per poi approdare – per la prima volta il prossimo 27 novembre – al Palazzo dello Sport di Roma.

Qui, di seguito, riportiamo le prossime date del tour, prodotto da OTR Live:

23 ottobre – PADOVA, Hall

24 ottobre – BOLOGNA, Estragon

29 ottobre – VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia

30 ottobre – MILANO, Fabrique

12 novembre – FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara

27 novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

Il tour sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo l’ultimo album di Carl Brave, Notti Brave Amarcord, che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, raccontando tutto quello che siamo troppo abituati a lasciar correre.

Ma non è tutto! Di fatto, il disco è il frutto di un’intensa ricerca musicale, che ha portato l’artista a contaminare il suo stile con nuove influenze elettroniche, esplorando suoni inediti, atmosfere più cupe o rarefatte e beat non convenzionali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina a cura di Danijel Cvijic