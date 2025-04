Carl Brave torna con Notti Brave Amarcord, l’intervista: “ricomincio dal rap e faccio la hit con Sarah Toscano”.

Intervista a Carl Brave che torna con un nuovo album che richiama il disco del debutto da solista. Nel 2018 era Notti Brave, nel 2025 è Notti Brave Amarcord ma non è una riedizione o un’edizione deluxe. E’ un nuovo album dove viene ripreso solo il titolo per riprendere contatto con le sue origini.

All’interno della versione digitale anche un insolito duetto.

carl brave, notti brave amarcord – l’intervista

13 canzoni nell’edizione fisica, 14 in digitale se includiamo anche quello che sarà ufficialmente il singolo estivo, la ‘hit estiva’, Perfect con Sarah Toscano.

Ha voluto lasciarla fuori dal progetto totale in formato fisico perché il linguaggio del brano era diverso da tutto il resto e sarebbe stata un po’ una nota stonata in un album molto riflessivo e profondo.

Lo ha spiegato, insieme a molte altre cose, in una lunga intervista ai nostri microfoni dove si è parlato di tutto, dal progetto al rap show Nuova Scena, dall’autotune alla domanda di un’intera generazione “tornerete insieme tu e Franco126?”

Notti Brave Amarcord cosa rappresenta per te?

“E’ un ritorno alle origini, al rap e sto studiando tanto perché non ero più abituato a imparare le barre in questo modo. E’ venuto fuori esattamente per come volevo, il mio racconto di Roma si crea attraverso le immagini, i ricordi in ordine sparso.

Tutte queste immagini raccontano il mio vissuto da prima di ‘Carl Brave’ a un po’ dopo, le fasi che ho vissuto come quella a Berlino e ho detto quello che mi serviva.

Magari ho detto cose anche troppo personali che l’ascoltatore non capisce ma spero venga la voglia di approfondire. Il bello è questo, io ti dico le cose come le ho vissute, come sono andate e la senti la sincerità”

Nessun featuring (o quasi)

Non ci sono feat, tranne quello con Sarah. Di chi sono le voci nei cori che sentiamo?

“Voglio puntualizzare che il brano con Sarah Toscano, nel disco, non c’è. E’ e resta solo disponibile in digitale perché è un’altra cosa.

Questa roba dei feat…pensavo non fosse giusto mettere altre persone, c’è il mio stile di scrittura e inserendo un altro stile si sarebbe rovinato. Colori e mood che non ci stanno per come lo volevo io.

Non sono, però, un solitario. Sono un compagnone quindi ho inserito voci di persone che non cantano tra amici, la pischella mia e anche io trasformato in voce di donna con l’intelligenza artificiale”

Tu e Franco126 tornerete insieme?

“E’ stata una fase bellissima quella vissuta con lui, sarebbe difficile se non impossibile ripetere quella magia. Una magia data dalla gioventù, stavamo nella mia soffitta a lavorare, bere e fumare ed eravamo un gruppo con Pretty Solero, Ketama, c’era la comitiva sempre insieme.

Adesso è cambiata la situazione, siamo più grandi, abbiamo altre priorità, le amicizie cambiano con l’età e secondo me è impossibile ritrovare quell’affiatamento, proprio in generale di quel tempo e quel momento.

Non è replicabile quel disco, è generazionale, senza tempo e racconta quell’exploit del 2016/2017 quando è nata la cultura dell’indie, itpop, quello che è.

In sincerità, ti parlo di lavoro in studio. Ritrovare quella freschezza e quello studio sarebbe impossibile. Poi, in altri ambiti (live ecc) lasciamo le porte aperte, chi lo sa… Meglio vedere il futuro e cercare cose nuove”

Verso il tour: come si prepara Carl Brave dopo notti brave amarcord

“Mi sento molto bene, mi sto preparando con grande impegno. C’è anche la paura di vedere come la gente vede e ha visto il disco. Per me questo disco è uno dei migliori che abbia mai fatto, lo metto allo stesso livello di Polaroid.

Precisiamo che c’è una canzone d’amore dedicata a un amico ma, lo dico a tutti, non è dedicata a Franco.

Lo spettacolo sarà organizzato molto a spezzoni, ho fatto una marea di pezzi e devo ragionare a momenti facendo più medley dai vari album per cercare di non escludere niente.

Non voglio fare concerti di tre ore perché poi ci si accolla, meglio un’ora e 40, 2 al massimo.”

Date del tour

Carl Brave sarà in tour a partire dal prossimo 16 ottobre e toccherà più città in tutta Italia, chiudendo con la maxi data evento a Roma, Palazzetto dello Sport, a fine novembre 2025.

16 ottobre – Napoli – CASA DELLA MUSICA

17 ottobre – Molfetta (BA) – EREMO CLUB

23 ottobre – Padova – HALL

24 ottobre – Bologna – ESTRAGON

29 ottobre – Venaria Reale (TO) – TEATRO CONCORDIA

30 ottobre – Milano – FABRIQUE

12 novembre – Firenze – TEATRO CARTIERE CARRARA

27 novembre – Roma – PALAZZO DELLO SPORT

CARL BRAVE INTERVISTA video