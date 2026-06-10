Carl Brave torna dal vivo nell’estate 2026 con Acoustic Live 2026, una serie di concerti che proporranno i brani più noti del producer e cantautore romano in una veste diversa rispetto a quella abituale. Il tour attraverserà diverse città italiane tra maggio e settembre e rappresenta una nuova parentesi live dopo l’uscita dell’EP Mozziconi.

Carl Brave concerti 2026: date del tour

Data Location Città 28 maggio 2026 Potenza Folk Festival Potenza 29 maggio 2026 Cartoons on the Bay Pescara 27 giugno 2026 Schiticchio Festival Sant’Agata di Militello (ME) 17 luglio 2026 XMasters105 Senigallia (AN) 18 luglio 2026 Cave Summer Paradise Cave (RM) 13 agosto 2026 Piazza Orsini del Balzo Mesagne (BR) 12 settembre 2026 Spaghetti Summer Party Gaeta (LT)

Il nuovo tour acustico di Carl Brave

Acoustic Live 2026 nasce con l’idea di riproporre il repertorio di Carl Brave attraverso arrangiamenti essenziali e sonorità più intime. Sul palco l’artista sarà accompagnato da una formazione pensata per valorizzare la dimensione acustica dei suoi brani.

Il progetto permetterà di riascoltare successi che hanno segnato il suo percorso artistico in una versione differente rispetto a quella conosciuta dal pubblico.

Il percorso di Carl Brave

Nome d’arte di Carlo Luigi Coraggio, Carl Brave si è affermato nel panorama musicale italiano grazie a uno stile che unisce cantautorato, urban, elettronica e pop. Dopo il successo di Notti Brave, certificato doppio disco di platino, ha proseguito il suo percorso con album come Coraggio e Migrazione.

Nel 2025 ha pubblicato l’album Notti Brave Amarcord, seguito dal relativo tour. A febbraio 2026 è arrivato invece l’EP Mozziconi, ultimo tassello di una discografia che gli è valsa finora 40 dischi di platino e 16 dischi d’oro.

Biglietti e prevendite

Per informazioni sui concerti di Carl Brave e sulle eventuali prevendite è possibile consultare il sito ufficiale di Vivo Concerti.

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