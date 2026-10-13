Carl Brave, Odissea: dal 16 ottobre una ballad da club che attraversa la memoria
Esce venerdì 16 ottobre per Warner Records/Warner Music Italy: una ballad da club che guarda al passato.
di All Music Italia ·
Carl Brave torna con il nuovo singolo Odissea, fuori ovunque venerdì 16 ottobre per Warner Records/Warner Music Italy. È una ballad da club, intima e sospesa, con cui guarda al passato per scavare dentro di sé e raccontare la persona che è oggi.
Il singolo arriva dopo l’EP Mozziconi, uscito il 27 febbraio 2026, e dopo l’Acoustic Live 2026, il tour acustico che ha attraversato l’estate fra festival e piazze.
Il significato di Odissea di Carl Brave
Il titolo richiama l’idea di un viaggio diverso da quello del mito: non è la strada per tornare a casa, è il percorso di chi sceglie di attraversare la propria memoria, mettendo insieme persone, luoghi e momenti che hanno costruito la sua storia.
Il mito resta sullo sfondo, mai didascalico: si sente nelle atmosfere e nel racconto, nelle persone che hanno attraversato la vita di Carl Brave, nel tempo che cambia e nella consapevolezza di ciò che resta.
Testo di Odissea di Carl Brave
Il testo sarà disponibile da venerdì 16 ottobre, con l’uscita del brano.
Quanto AMI Carl?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.