soap torna con Sensible, il suo nuovo album di inediti in uscita venerdì 6 novembre 2026 in digitale e in formato CD per Sugar Music. Il pre-order è disponibile dal 14 ottobre sul sito ufficiale di Sugar Music. L’album è stato anticipato dai singoli Cigarette e Sophie.

Il progetto mette al centro la sensibilità, intesa non come qualcosa da correggere o nascondere, ma come un modo che l’artista ha trovato per osservare se stessa e gli altri.

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Chi è soap

Sophie Ottone, in arte soap, nasce a Roma nel 2005 e cresce a Latina. Debutta come indipendente il 15 settembre 2022, poi lavora con Pulp Entertainment: nel 2023 pubblica domani forse, macchina argento (scelto per la seconda stagione di Prisma su Amazon Prime Video), via del corso e cuori in pista.

Nel 2024 pubblica cercavi di più e parole violente, viene selezionata tra i 20 VEVO Newcomers italiani e tra i CBCR di Rockit e apre a maggio la 18ª edizione del MI AMI Festival.

Con Amélie, uscito il 31 gennaio 2025, viene affiancata nel management da Sara Esposito e Salvo Gulino. Il 7 marzo arriva Occhi Viola (seule): i due singoli anticipano l’EP Pas Facile, uscito venerdì 28 marzo 2025.

Nel 2025 entra tra gli artisti di Amazon Music Breakthrough e l’11 ottobre si esibisce all’Ostello Bello Milano Duomo. Partecipa a Sanremo Giovani con Buona Vita, ma si ritira prima della semifinale del 9 dicembre.

A settembre 2026 pubblica Cigarette, seguito da Sophie, che anticipano il nuovo album Sensible, in arrivo il 6 novembre.

Il racconto intimo di Sensible

Il titolo è la chiave di lettura dell’intero album. Essere sensibili significa vivere ogni emozione con profonda intensità, lasciandosi attraversare dai sentimenti anche quando diventa difficile gestirli. Con la musica soap riesce a fare ordine, dare un nome a ciò che accade e trasformare anche le emozioni più difficili in qualcosa da poter condividere.

“Sensible nasce dal tentativo di filtrare quello che provo e metterlo nel contenitore corretto. Sono sempre stata una persona che sente molto e la musica, nel tempo, è diventata l’unico modo per non reprimere le emozioni, che siano positive o negative, e fare ordine nella mia testa. È un disco fatto di storie, nostalgia, paranoie e solitudine, tutte cose che credo accomunano la maggior parte di noi. Mi è piaciuto scriverlo un po’ come fosse un diario. C’è dentro il contrasto tra la provincia dove sono cresciuta e Milano, una città con cui mi sono rapportata molto negli ultimi anni e in cui ho anche vissuto. Spesso mi ha fatto sentire stretta, ma la ringrazio perché mi ha dato ciò che mi serviva per trarne qualcosa di bello. Sensible è la fotografia di come ci si sente quando non si sa ancora bene come amarsi del tutto, ma ci si concede comunque di mostrare le proprie fragilità”, racconta soap.

L’album, sviluppato tra Italia e Francia, racconta un percorso personale attraverso emozioni, relazioni e cambiamenti. Ci sono l’amore nella sua forma più instabile e reale, il desiderio di sentirsi scelti, la paura di non essere abbastanza e il bisogno continuo di protezione e vicinanza.

La tracklist di Sensible

L’album contiene 9 tracce tra storie d’amore, solitudine, nostalgia e insicurezze.

# Titolo 1 Sophie 2 Cigarette 3 La Pioggia Cade 4 Paura 5 Soleil 6 Stesa Bianchissima 7 Ma Bébé 8 Buona Vita 9 Gran Finale

Informazioni sull’album Sensible

Scheda album ▸ Titolo · Sensible

· Sensible ▸ Artista · soap

· soap ▸ Uscita · 6 novembre 2026

· 6 novembre 2026 ▸ Etichetta · Sugar Music

· Sugar Music ▸ Tracce · 9

· 9 ▸ Formati · Digitale, CD