Amazon Music Breakthrough 2025: scopri i tre artisti che rappresentano il futuro della musica italiana

Amazon Music ha svelato i nomi dei tre artisti emergenti selezionati per il programma Breakthrough 2025 in Italia: sono Promessa, Florinda e soap. Questi tre giovani talenti incarnano lo spirito innovativo e la diversità culturale che stanno plasmando il futuro della musica italiana.

Giunto ormai al quinto anno, Breakthrough è il programma di Amazon Music per gli artisti emergenti che sostiene strategicamente e attivamente i nuovi talenti della scena locale a lungo termine, offrendo loro un supporto completo su molteplici canali.

Infatti, i tre artisti selezionati per questa nuova edizione avranno accesso a numerosi opportunità, tra cui la possibilità di registrare un Amazon Music Original – brani disponibili in esclusiva su Amazon Music per tre mesi -, una curatela editoriale strategica, campagne marketing e progetti speciali che offriranno a Promessa, Florinda e soap occasioni uniche, sia in Italia che all’estero, di entrare in contatto con un nuovo pubblico.

Invece, per avvicinare ancora di più i fan ai loro artisti, Amazon Music lancerà il Breakthrough Festival Tour in collaborazione con l’Ostello Bello. Questo tour attraverserà l’Italia e permetterà agli artisti emergenti Breakthrough di esibirsi in location vivaci e radicate nelle comunità locali. Legato a ciò, un concorso speciale permetterà ad alcuni fan selezionati di partecipare a questi showcase.

Scopriamo insieme i tre artisti emergenti di Amazon Music Breakthrough 2025 in Italia!

AMAZON MUSIC BREAKTHROUGH ITALIA 2025: I TRE ARTISTI EMERGENTI

PROMESSA

Promessa – nome d’arte di Pietro Messa – è un giovane rapper milanese classe 2003 che è rapidamente diventato una delle voci più interessanti della nuova scena hip hop italiana.

Con le sue solide radici old-school, una presenza street autentica e un rifiuto netto di seguire le mode solo per convenienza, Promessa fonde una profonda ricerca musicale con uno stile fresco e sicuro che risuona fortemente con la nuova generazione di appassionati di rap.

FLORINDA

Florinda è un’artista classe 2000 nata a Napoli. Nella sua musica, unisce pop contemporaneo, trame elettroniche ed echi delle leggende R&B e folk del passato. Il suo sound resta profondamente radicato nei ritmi e nello spirito tradizionale della sua città natale, offrendo una musica che appare contemporaneamente senza tempo e attuale.

SOAP

soap – nome d’arte di Sophie Ottone – è una giovane artista classe 2005 di origini italiane, francesi e algerine. È anche una cantautrice multilingue, dato che canta mischiando italiano e francese, permettendo alla sua musica di superare ogni confine.

soap racconta storie personali che mescolano generi diversi e affrontano tematiche legate all’identità, all’appartenenza e alla libertà, riflettendo la complessità del suo background multiculturale.