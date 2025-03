soap racconta il senso di smarrimento e solitudine della sua generazione in “Occhi viola (seule)”

Dopo aver iniziato una nuova fase del suo percorso artistico, soap torna con Occhi viola (seule) (Sugar Music / Universal Music Italy), il suo nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 7 marzo 2025. Il brano arriva dopo l’uscita dello scorso singolo Amélie, andato virale su TikTok.

Entrambi i brani – Occhi viola (seule) e Amélie – sono stati anticipati, nelle scorse settimane, da “soap opera”, uno speciale format sui profili social della giovane artista che racconta l’evoluzione in corso nella sua musica. In alcuni di questi video, inoltre, soap ha spoilerato alcuni brani che ha poi pubblicato come, ad esempio, quelli sopracitati.

Occhi viola (seule) è un viaggio profondo e intimo nella mente di soap, che racconta con lucidità il senso di smarrimento e solitudine di un’intera generazione, che si sente spesso fuori luogo. La giovane artista sottolinea come sia difficile a vent’anni trovare il proprio posto nel mondo e come questa confusione possa a volte trasformarsi in disprezzo verso sé stessi.

Nonostante ciò, soap vuole anche invitare l’ascoltatore a riflettere e confrontarsi con le proprie paure e a ricordarsi che non si è mai da soli ad affrontare questo percorso di ricerca di sé.

soap lo descrive così: «In Occhi viola (seule) racconto del disordine mentale e letterale che è stato da sempre protagonista della mia vita e che, soprattutto negli ultimi anni, ha preso sempre più spazio. In qualche modo però il brano vuole suscitare anche un senso di rinascita e di cambiamento, attraverso la mia storia voglio essere d’aiuto a me stessa e a chiunque si senta descritto dalle mie parole».

L’uscita di questi due nuovi brani segna una vera e propria svolta nel percorso artistico di soap verso l’esplorazione di nuove sonorità e verso una scrittura più consapevole e profonda.

“OCCHI VIOLA (SEULE)”: CHI È SOAP?

soap nel panorama italiano è riuscita a distinguersi per la sua capacità di fondere nei propri brani l’italiano e il francese, intercambiandole con facilità e naturalezza e donando un valore aggiunto alla sua musica. Tutto ciò nasce dal fatto che è cresciuta a contatto con due culture diverse, tra Italia e l’Algeria francofona.

soap – nome d’arte di Sophie Ottone – nasce a Roma nel 2005 e cresce a Latina. Sophie diventa soap nel settembre 2022, quando esce il suo primo singolo da indipendente, manifesto di un’estetica e un sound in perfetta sintonia con la GenZ. Dopo qualche mese inizia a lavorare con Pulp Entertainment, pubblicando nella prima parte del 2023 domani forse e macchina argento, che riscuotono attenzione.

Tra la fine del 2023 e 2024 pubblica poi altri singoli: via del corso, cuori in pista, cercavi di più e parole violente. Nel 2024 l’artista è stata inoltre selezionata tra i 20 artisti italiani VEVO Newcomers e tra i CBCR di Rockit, aprendo a maggio la 18° edizione del MIAMI Festival.

Con Amélie, uscito lo scorso 31 gennaio, e con Occhi viola (seule), soap ha dato il via a una nuova fase del suo percorso artistico.