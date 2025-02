Promessa: guida all’ascolto del nuovo EP “Vite Sgrammate”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per EMI Records Italy / Universal Music Italia, Vite Sgrammate è il nuovo EP di Promessa, rapper della scena emergente milanese che torna con un progetto intenso e personale, in cui esplora i frammenti di una generazione alla ricerca di un significato, tra emozioni crude, suoni raffinati e campioni iconici.

Al suo interno troviamo 7 brani, ognuno con un’identità ben definita, ma tutti uniti dal filo conduttore dell’introspezione e della malinconia. Musicalmente parlando, invece, ad eccezione di PARADISO (brano prodotto da Don Joe), l’EP è stato interamente prodotto da IDUA, che ha ben amalgamato tra loro alcuni elementi dell’hip hop e del rap con sonorità urban.

