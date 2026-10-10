soap è tornata con Sophie, il nuovo singolo, uscito venerdì 9 ottobre 2026 per Sugar Music. Il brano nasce da una domanda che l’artista rivolge a se stessa, “Di che ha bisogno Sophie? Non me lo chiedo mai”, e che le serve a esplorare dubbi, fragilità e contraddizioni personali.

Di cosa parla Sophie: dubbi, crescita e aspettative

Al centro del brano c’è il tentativo di capire chi si è, cosa si cerca negli altri e cosa si cerca dentro di sé. Il titolo è il nome dell’artista: chiamarsi per nome significa rivolgere queste domande direttamente a se stessa.

“Sophie è un brano nato da un momento di grande riflessione e smarrimento. Parla di quella sensazione di inadeguatezza che spesso ci portiamo dentro, del chiedersi continuamente se stiamo cercando un legame autentico o semplicemente un conforto per non sentirci soli.”

“Ho voluto mettere in musica la confusione e le contraddizioni che si affrontano crescendo, quel contrasto tra ciò che sentiamo e ciò che riusciamo a dimostrare.”

“È una confessione sincera, un modo per fare i conti con le aspettative e le delusioni mostrando anche che ammettere di non sapere come stiamo o dove stiamo andando fa parte del percorso”, racconta soap.

Le lingue e i temi di soap

Cresciuta tra l’Italia e l’Algeria francofona, soap alterna l’italiano e il francese nei suoi testi. Nei testi e nell’estetica trovano spazio anche la sessualità e l’orientamento dell’artista, accanto ai temi dei primi amori e delle prime delusioni sentimentali.

Chi è soap

Sophie Ottone, in arte soap, nasce a Roma nel 2005 e cresce a Latina. Debutta come indipendente il 15 settembre 2022, poi lavora con Pulp Entertainment: nel 2023 pubblica domani forse, macchina argento (scelto per la seconda stagione di Prisma su Amazon Prime Video), via del corso e cuori in pista.

Nel 2024 pubblica cercavi di più e parole violente, viene selezionata tra i 20 VEVO Newcomers italiani e tra i CBCR di Rockit e apre a maggio la 18ª edizione del MI AMI Festival.

Con Amélie, che è uscito il 31 gennaio 2025, viene affiancata nel management da Sara Esposito e Salvo Gulino. Il 7 marzo arriva Occhi Viola (seule): i due singoli anticipano l’EP Pas Facile, che è uscito venerdì 28 marzo 2025.

Nel 2025 entra tra gli artisti di Amazon Music Breakthrough e l’11 ottobre si esibisce all’Ostello Bello Milano Duomo. Partecipa a Sanremo Giovani con Buona Vita, ma si ritira prima della semifinale del 9 dicembre.

A settembre 2026 pubblica Cigarette, che dà il via a una nuova fase del suo percorso. Il 9 ottobre arriva Sophie, il nuovo singolo per Sugar Music.