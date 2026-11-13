La sensibilità può essere un peso, ma anche una fortuna. È da questa consapevolezza che prende forma Sensible, il nuovo album di Soap: un lavoro intimo e introspettivo, nel quale l’artista mette al centro emozioni, fragilità e domande personali.

Un disco in cui italiano e francese si mescolano, rispecchiando un’abitudine che accompagna Soap fin dall’infanzia e che diventa parte integrante della sua scrittura. Nella nostra intervista abbiamo parlato del significato dell’album, del rapporto con il giudizio degli altri, della salute mentale e dell’amore, senza dimenticare le sue radici.

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Soap: “Cigarette” e il tema della salute mentale

Uno dei passaggi più importanti dell’album è rappresentato, senza alcun dubbio, da Cigarette, brano che porta l’attenzione sul tema della salute mentale e sul modo in cui ancora oggi vengono percepite alcune fragilità.

Nello specifico, Soap riflette sulla tendenza a romanticizzare i disturbi e le difficoltà psicologiche quando vengono osservate da lontano, salvo poi cambiare atteggiamento quando entrano nella quotidianità di una relazione o riguardano una persona vicina.

Di fatto, è proprio in quel momento che l’immagine idealizzata può incrinarsi, permettendo di scoprire una parte meno patinata, più complessa e talvolta difficile da comprendere o accettare.

“La pioggia cade”: il desiderio di lasciarsi alle spalle il passato

Un altro brano significativo è La pioggia cade, che nell’intervista diventa lo spunto per una riflessione sul senso di colpa e sulle cose su cui continuiamo a rimuginare.

Soap racconta così che vorrebbe riuscire a lasciare andare alcuni pensieri legati al passato, soprattutto quelli che riportano a situazioni in cui avrebbe potuto agire diversamente. Il senso di impotenza e il rimpianto, d’altronde, sono sentimenti che fanno parte dell’esperienza umana. Imparare a riconoscerli, però, può aiutarci a non ripetere gli stessi errori.

Il passato, quindi, non va necessariamente cancellato: può diventare uno strumento di consapevolezza per affrontare il futuro in maniera diversa.

Tra Latina e Milano: le radici di Soap

In Sensible convivono anche due luoghi molto importanti per l’artista: Latina e Milano. Due realtà differenti, che Soap descrive attraverso ciò che le piacerebbe portare dall’una all’altra.

Di Latina apprezza soprattutto il senso di comunità tipico di un ambiente di provincia, dove è più facile incontrare persone conosciute e ritrovare un’autenticità che, a suo avviso, nelle grandi città può essere meno immediata.

Di Milano, invece, sceglierebbe la velocità e le opportunità: una città che, grazie alle sue infrastrutture e alle persone che la abitano, permette di lavorare e coltivare sogni.

Soap, “Sensible”: proteggersi nell’amore

Nel disco trova spazio anche una riflessione sull’amore, raccontato non soltanto come desiderio di rendere felice qualcun altro, ma anche come capacità di riconoscere e rispettare i propri bisogni.

Per Soap una relazione sana richiede equilibrio. Ed ecco che, quando il desiderio di far stare bene una persona entra in conflitto con la propria felicità, diventa importante riconoscere che qualcosa non funziona.

Questo significa anche accettare che una situazione possa farci più male che bene e, in alcuni casi, trovare la forza di allontanarsi. Ma vale anche il contrario, ovvero capire quando siamo noi a fare del male a qualcun altro, scegliendo dunque di fare un passo indietro.

Soap e il futuro live di “Sensible”

Come potrebbe prendere forma Sensible dal vivo? Soap immagina per il disco diverse possibilità, a seconda del contesto.

Una delle dimensioni che le piacerebbe esplorare è quella teatrale: un concerto intimo ed elegante, con pianoforte a coda, archi e cori. Una formazione capace di valorizzare la componente emotiva delle canzoni senza appesantirle.

Non esclude, però, una dimensione più ampia e festosa, magari in un festival, con arrangiamenti pensati per un contesto diverso.

“Sensible”: l’intervista a Soap

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per scoprire l’universo musicale di Soap.