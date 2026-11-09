Nitto ATP Finals 2026, gli artisti: Achille Lauro apre, Andrea Bocelli chiude
Dal Grand Opening Show del 12 novembre al Pre-Final Show del 22: calendario, programmi tv di Sky e Mediaset e sconti FITP.
di Chiara Tebaldini ·
Gli artisti delle Nitto ATP Finals 2026 sono nove: Achille Lauro apre giovedì 12 novembre con il Grand Opening Show, sette nomi della musica italiana si alternano nei Music Break dal 15 al 21 novembre e Andrea Bocelli chiude domenica 22 novembre con il Pre-Final Show, tutti all’Inalpi Arena di Torino.
Gli artisti delle Nitto ATP Finals 2026, da Achille Lauro ad Andrea Bocelli
I Music Break vanno in scena sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena, nella pausa tra il doppio e il singolare della sessione serale, da domenica 15 a sabato 21 novembre. Il primo a salire è Nek, l’ultimo Levante, e fra i due si alternano Baby K, Noemi, Zero Assoluto, Francesco Renga e Fiorella Mannoia.
Il Grand Opening Show di Achille Lauro si tiene giovedì 12 novembre alle 21:00, prima dell’inizio del torneo, mentre Andrea Bocelli chiude il programma con il Pre-Final Show di domenica 22 novembre, nella giornata delle finali.
|Data
|Appuntamento
|Artista
|Biglietti
|Giovedì 12 novembre
|Grand Opening Show
|Achille Lauro
|Biglietti
|Domenica 15 novembre
|Music Break
|Nek
|Biglietti
|Lunedì 16 novembre
|Music Break
|Baby K
|Biglietti
|Martedì 17 novembre
|Music Break
|Noemi
|Biglietti
|Mercoledì 18 novembre
|Music Break
|Zero Assoluto
|Biglietti
|Giovedì 19 novembre
|Music Break
|Francesco Renga
|Biglietti
|Venerdì 20 novembre
|Music Break
|Fiorella Mannoia
|Biglietti
|Sabato 21 novembre
|Music Break
|Levante
|Biglietti
|Domenica 22 novembre
|Pre-Final Show
|Andrea Bocelli
|Biglietti
Dove vedere le Nitto ATP Finals 2026 in tv: Sky e Mediaset
Sky trasmette tutto il torneo su Sky Sport Tennis (canale 203) e su Sky Sport Uno (canale 201), con lo streaming su Sky Go. Mediaset porta in chiaro otto incontri selezionati sulle sue reti.
Sabato 14 novembre, subito dopo SportMediaset delle 13:00, Italia 1 trasmette lo Speciale Nitto ATP Finals, con la presentazione dei giocatori e l’analisi delle sfide più attese. Sulle reti Mediaset commentano Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, mentre Chiara Icardi conduce lo studio Nitto ATP Finals Live prima e dopo le partite.
Biglietti delle Nitto ATP Finals 2026 e sconti per i tesserati FITP
I tesserati FITP Atleta e Gold, agonisti e non agonisti, hanno uno sconto del 20%, i tesserati eSports del 5%. Con un conto SportPay gli sconti salgono al 30% per Atleta e Gold e al 10% per gli eSports, e in questa fase promozionale si può acquistare un solo tagliando per ciascun avente diritto.
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