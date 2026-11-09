Home › News

News

Nitto ATP Finals 2026, gli artisti: Achille Lauro apre, Andrea Bocelli chiude

Dal Grand Opening Show del 12 novembre al Pre-Final Show del 22: calendario, programmi tv di Sky e Mediaset e sconti FITP.

di Chiara Tebaldini · 

Andrea Bocelli sorride con il microfono in mano durante un concerto, protagonista del Pre-Final Show delle Nitto ATP Finals 2026 a Torino

Gli artisti delle Nitto ATP Finals 2026 sono nove: Achille Lauro apre giovedì 12 novembre con il Grand Opening Show, sette nomi della musica italiana si alternano nei Music Break dal 15 al 21 novembre e Andrea Bocelli chiude domenica 22 novembre con il Pre-Final Show, tutti all’Inalpi Arena di Torino.

Gli artisti delle Nitto ATP Finals 2026, da Achille Lauro ad Andrea Bocelli

I Music Break vanno in scena sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena, nella pausa tra il doppio e il singolare della sessione serale, da domenica 15 a sabato 21 novembre. Il primo a salire è Nek, l’ultimo Levante, e fra i due si alternano Baby K, Noemi, Zero Assoluto, Francesco Renga e Fiorella Mannoia.

Il Grand Opening Show di Achille Lauro si tiene giovedì 12 novembre alle 21:00, prima dell’inizio del torneo, mentre Andrea Bocelli chiude il programma con il Pre-Final Show di domenica 22 novembre, nella giornata delle finali.

Data Appuntamento Artista Biglietti
Giovedì 12 novembre Grand Opening Show Achille Lauro Biglietti
Domenica 15 novembre Music Break Nek Biglietti
Lunedì 16 novembre Music Break Baby K Biglietti
Martedì 17 novembre Music Break Noemi Biglietti
Mercoledì 18 novembre Music Break Zero Assoluto Biglietti
Giovedì 19 novembre Music Break Francesco Renga Biglietti
Venerdì 20 novembre Music Break Fiorella Mannoia Biglietti
Sabato 21 novembre Music Break Levante Biglietti
Domenica 22 novembre Pre-Final Show Andrea Bocelli Biglietti
All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Dove vedere le Nitto ATP Finals 2026 in tv: Sky e Mediaset

Sky trasmette tutto il torneo su Sky Sport Tennis (canale 203) e su Sky Sport Uno (canale 201), con lo streaming su Sky Go. Mediaset porta in chiaro otto incontri selezionati sulle sue reti.

Sabato 14 novembre, subito dopo SportMediaset delle 13:00, Italia 1 trasmette lo Speciale Nitto ATP Finals, con la presentazione dei giocatori e l’analisi delle sfide più attese. Sulle reti Mediaset commentano Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, mentre Chiara Icardi conduce lo studio Nitto ATP Finals Live prima e dopo le partite.

Biglietti delle Nitto ATP Finals 2026 e sconti per i tesserati FITP

I tesserati FITP Atleta e Gold, agonisti e non agonisti, hanno uno sconto del 20%, i tesserati eSports del 5%. Con un conto SportPay gli sconti salgono al 30% per Atleta e Gold e al 10% per gli eSports, e in questa fase promozionale si può acquistare un solo tagliando per ciascun avente diritto.

Tutto su Achille Lauro e Andrea Bocelli

Quanto AMI Achille?

Qui voti Achille Lauro come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.

Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.

Il tuo voto
In questo articolo: ACHILLE LAURO ANDREA BOCELLI
Condividi: