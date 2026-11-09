Gli artisti delle Nitto ATP Finals 2026 sono nove: Achille Lauro apre giovedì 12 novembre con il Grand Opening Show, sette nomi della musica italiana si alternano nei Music Break dal 15 al 21 novembre e Andrea Bocelli chiude domenica 22 novembre con il Pre-Final Show, tutti all’Inalpi Arena di Torino.

Gli artisti delle Nitto ATP Finals 2026, da Achille Lauro ad Andrea Bocelli

I Music Break vanno in scena sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena, nella pausa tra il doppio e il singolare della sessione serale, da domenica 15 a sabato 21 novembre. Il primo a salire è Nek, l’ultimo Levante, e fra i due si alternano Baby K, Noemi, Zero Assoluto, Francesco Renga e Fiorella Mannoia.

Il Grand Opening Show di Achille Lauro si tiene giovedì 12 novembre alle 21:00, prima dell’inizio del torneo, mentre Andrea Bocelli chiude il programma con il Pre-Final Show di domenica 22 novembre, nella giornata delle finali.

Data Appuntamento Artista Biglietti Giovedì 12 novembre Grand Opening Show Achille Lauro Biglietti Domenica 15 novembre Music Break Nek Biglietti Lunedì 16 novembre Music Break Baby K Biglietti Martedì 17 novembre Music Break Noemi Biglietti Mercoledì 18 novembre Music Break Zero Assoluto Biglietti Giovedì 19 novembre Music Break Francesco Renga Biglietti Venerdì 20 novembre Music Break Fiorella Mannoia Biglietti Sabato 21 novembre Music Break Levante Biglietti Domenica 22 novembre Pre-Final Show Andrea Bocelli Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Dove vedere le Nitto ATP Finals 2026 in tv: Sky e Mediaset

Sky trasmette tutto il torneo su Sky Sport Tennis (canale 203) e su Sky Sport Uno (canale 201), con lo streaming su Sky Go. Mediaset porta in chiaro otto incontri selezionati sulle sue reti.

Sabato 14 novembre, subito dopo SportMediaset delle 13:00, Italia 1 trasmette lo Speciale Nitto ATP Finals, con la presentazione dei giocatori e l’analisi delle sfide più attese. Sulle reti Mediaset commentano Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, mentre Chiara Icardi conduce lo studio Nitto ATP Finals Live prima e dopo le partite.

Biglietti delle Nitto ATP Finals 2026 e sconti per i tesserati FITP

I tesserati FITP Atleta e Gold, agonisti e non agonisti, hanno uno sconto del 20%, i tesserati eSports del 5%. Con un conto SportPay gli sconti salgono al 30% per Atleta e Gold e al 10% per gli eSports, e in questa fase promozionale si può acquistare un solo tagliando per ciascun avente diritto.