Casa Ragazzi Madre, il primo grande progetto di Fondazione Madre, nata nel 2025, è stato presentato lunedì 5 ottobre a Milano, nella Sala Sironi di Palazzo dell’Informazione, davanti ai soci fondatori Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, e Andrea Marchiori.

La struttura residenziale terapeutica, dedicata a giovani con dipendenze e disturbi psichiatrici, sorgerà a Zagarolo, alle porte di Roma, su un terreno destinato a finalità sociali e concesso alla Fondazione. Il cantiere è partito a settembre 2026 e l’apertura è prevista a settembre 2027.

A febbraio Lauro e Marchiori avevano presentato Fondazione Madre indicando la casa di Zagarolo come primo intervento, destinato a giovani tra gli 11 e i 21 anni.

La gestione sarà affidata alla Cooperativa Manser, con un’équipe multidisciplinare di psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, educatori, operatori sociosanitari e assistenti sociali. A guidare le attività della cooperativa e della casa saranno don Giovanni Carpentieri e Giovanni Giraudo.

Sul senso del progetto Lauro ha detto: “Casa Ragazzi Madre nasce dalla volontà di fare qualcosa di concreto per gli altri e di ricordarci che esistono realtà che troppo spesso rimangono invisibili. L’idea è creare una comunità di persone che si incontrano e che, insieme, possano fare davvero del bene.”

Su chi sarà accolto nella casa ha aggiunto: “Questa casa accoglierà ragazzi che hanno bisogno di cura, di attenzione, di opportunità e soprattutto di sentirsi parte di qualcosa. Sono convinto che tutti insieme possiamo fare tantissimo: questo è il nostro futuro e abbiamo il dovere di prendercene cura.”

Marchiori ha messo l’accento su quello che viene dopo la costruzione: “Costruire una casa non serve a niente: bisogna riempirla, riempirla di spirito e d’amore, perché le persone che entreranno sono persone che non hanno avuto la nostra stessa condizione nella vita.”

Sul futuro della Fondazione ha precisato: “La cosa fondamentale è continuare a pensare a questo progetto, rimanere informati e rimanere legati, perché questo è il primo di tanti progetti che vogliamo realizzare.”

La direttrice generale Lorella Marcantoni ha spiegato come si finanzia la Fondazione: “Fondazione Madre intende realizzare i propri progetti e perseguire i propri obiettivi sia attraverso il sostegno di una rete di donatori, sia attraverso la collaborazione con altre realtà del Terzo Settore.”

Sul perché del progetto Marcantoni ha aggiunto: “Sentiamo con particolare urgenza il bisogno di dare risposte concrete ai giovani in condizioni di fragilità: per noi è una priorità.”

Secondo i dati raccolti dalla Fondazione, in Italia oltre 660.000 studenti tra i 15 e i 19 anni sono sulla soglia della dipendenza e circa un giovane su due con dipendenze presenta anche disturbi psichiatrici. Davanti a un accesso ai servizi spesso tardivo e frammentato, la Fondazione intende proporre un modello integrato, precoce e replicabile in altri territori.

Anche gli spazi fanno parte del percorso terapeutico: camere per gli ospiti, ambulatorio, spazi comuni e per le attività motorie, area ristorazione, spazi ludici, aree esterne e un campo sportivo. L’edificio avrà la certificazione BREEAM, con energia da fonti rinnovabili, recupero delle acque meteoriche e soluzioni per l’efficienza energetica.

Casa Ragazzi Madre: costo e come sostenerla

Il valore complessivo del progetto è di 3.610.400 euro, e le risorse raccolte da Fondazione Madre saranno destinate alla costruzione e alla realizzazione della struttura. Si può contribuire con un bonifico a Fondazione Madre ETS con causale “Casa Ragazzi Madre”, online sul sito della Fondazione oppure destinando il 5×1000.

Foto di Stefano Guindani