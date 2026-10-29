Nesli pubblica venerdì 30 ottobre il nuovo singolo Il tuo posto preferito. Il brano, scritto da Nesli e prodotto da JRMY, arriva dopo Un giorno dopo l’altro, uscito il 18 settembre, e racconta il momento in cui una storia finisce e il silenzio dentro casa diventa improvvisamente impossibile da ignorare.

Nesli, il significato di Il tuo posto preferito

Nesli apre la canzone mettendo a confronto due immagini opposte, ma parallele. Da una parte c’è un uomo fermo sul divano, con la sigaretta accesa, che finge che tutto vada bene. Dall’altra parte c’è una donna in macchina che canta a squarciagola per coprire i propri pensieri.

Il testo insiste sulla rottura tra queste due persone che non si parlano più e racconta la fatica di chi deve abituarsi all’assenza dell’altro, mentre i giorni passano senza dare risposte, con il rischio di restare aggrappati a un passato che non torna.

Nesli contrappone i tramonti che toglievano il fiato alla solitudine del presente. I ricordi dell’ultimo banco a scuola e di quel foglio bianco su cui sognare il futuro si scontrano con i dubbi dell’età adulta.

Il brano racconta la difficoltà di accettare la fine di una relazione, mentre il posto preferito dell’altra persona mantiene un significato anche dopo la separazione.

Le parole di Nesli sul nuovo singolo

Sulla nascita del brano Nesli racconta: “Con Il tuo posto preferito ho voluto raccontare quelle persone che, anche quando escono dalla nostra vita, continuano a vivere nei luoghi e nei ricordi che abbiamo condiviso con loro.”

Il cantautore aggiunge: “È una canzone che parla della difficoltà di accettare i cambiamenti, del tempo che passa e di tutte quelle domande che rimangono senza risposta quando una relazione finisce.”

A proposito del messaggio del singolo Nesli spiega: “Ho cercato di raccontare la distanza attraverso momenti quotidiani. Credo che non tutte le storie che finiscono siano storie sbagliate.”

Nesli prosegue: “Alcune persone ci lasciano qualcosa che continua ad accompagnarci, anche quando le nostre strade si separano. Non volevo trovare risposte dofinitive, ma raccontare un sentimento in cui chi ascolta possa riconoscersi.”

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Foto di Luca Pipitone aka Dopoesco