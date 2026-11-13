GAIA è la nuova numero uno della classifica radio EarOne della settimana 46 del 2026, dal 6 al 12 novembre: Senz’allegria sale dal #7 al #1 alla quarta settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio.

La new entry più alta è Nella borsa di Anna dei Pinguini Tattici Nucleari, che debutta al #6 (testo e significato). Fra gli autori del brano EarOne indica Riccardo Zanotti e Marco Paganelli, gli stessi che firmano con GAIA Senz’allegria, la canzone al #1.

Più in basso entrano Cose molto piccole di Cesare Cremonini e Malika Ayane al #10, ERI SOLO DA INCONTRARE di Alfa al #15, Affinché nessuno ci cancelli di Sarah Toscano al #44 e Bonnie & Clyde dei Modà al #45.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 46 2026

Giorgia, prima la settimana scorsa, scende al #7 con Parafulmini. Annalisa e Madame restano al #2 con Amica, mentre BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky sale dal #11 al #3 e completa il podio.

Miley Cyrus scende di un posto, al #4 con Bass Persuades, e Marco Mengoni resta al #5 con Giornate perse. Escono dai primi dieci Dedica di Ernia, dal #8 all’#11, e Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay, dal #9 al #12.

Cesare Cremonini entra in Top 10 con Cose molto piccole, il duetto con Malika Ayane, e nella stessa settimana vede Paparazzi scendere dal #4 al #27, il calo più forte della classifica.

Tananai fa la salita più ampia della settimana: Buonanotte anche stanotte passa dal #41 al #14 alla seconda settimana in classifica (testo e significato). Salgono anche Wreck Of Me di Sophie and the Giants, dal #33 al #23, e Housewife di Tate McRae, dal #37 al #24.

# Titolo Artista Variazione 1 Senz’allegria GAIA ▲ 6 2 Amica Annalisa, Madame = 3 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky ▲ 8 4 Bass Persuades Miley Cyrus ▼ 1 5 Giornate perse Marco Mengoni = 6 Nella borsa di Anna Pinguini Tattici Nucleari NEW 7 Parafulmini Giorgia ▼ 6 8 Ain’t in LA ADÉLA ▼ 2 9 Kintsugi Elisa ▲ 1 10 Cose molto piccole Cesare Cremonini, Malika Ayane NEW 11 Dedica Ernia ▼ 3 12 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay ▼ 3 13 Serenamente Juli, Bresh ▼ 1 14 Buonanotte anche stanotte Tananai ▲ 27 15 ERI SOLO DA INCONTRARE Alfa NEW 16 Casini Marracash, Guè ▼ 3 17 Animal KATSEYE ▼ 3 18 Patient Zero Taylor Swift ▼ 2 19 Spiritualé Biagio Antonacci, Sayf ▼ 1 20 Baby Steps Olivia Dean = 21 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 4 22 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 1 23 Wreck Of Me Sophie and the Giants ▲ 10 24 Housewife Tate McRae ▲ 13 25 Le_Ali Max Pezzali ▼ 3 26 Vita da adulti Angelina Mango ▼ 3 27 Paparazzi Cesare Cremonini ▼ 23 28 Danceteria Madonna ▼ 9 29 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi ▼ 5 30 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▼ 5 31 Babydoll Jamie Miller ▲ 3 32 BAD TIMES IMAEL ANGEL ▼ 1 33 Great Expectation SIENNA SPIRO ▼ 6 34 ok buonanotte sangiovanni ▼ 4 35 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▼ 20 36 TUTTO Ultimo ▼ 10 37 Parlar d’amore Sayf ▼ 9 38 Lose Myself THE BAUSA ▼ 6 39 Superstar Cioffi ▲ 3 40 Party Troye Sivan ▲ 4 41 Lontano Sfera Ebbasta ▼ 5 42 Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard) Justice, Tame Impala, SZA NEW 43 stupid song Olivia Rodrigo ▼ 14 44 Affinché nessuno ci cancelli Sarah Toscano NEW 45 Bonnie & Clyde Modà NEW 46 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 3 47 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin = 48 RMB (Ring My Bell) Aitch ▼ 8 49 Vertigini Neffa, Fabri Fibra ▼ 10 50 Ruggine Levante ▼ 15

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 46 2026

Alfa entra direttamente al #1 delle Indipendenti con ERI SOLO DA INCONTRARE, uscito per Artist First, e toglie la vetta a Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr, che scende al #2 alla diciassettesima settimana di presenza.

Angelina Mango scende al #3 con Vita da adulti e Lucio Corsi al #4 con Napoleone Buonanotte, mentre sangiovanni resta al #5 con ok buonanotte e Ultimo scende al #6 con TUTTO. Al #8 entra Flower In A Hurricane di Justice, Tame Impala e SZA.

Escono dalla Top 10 RMB (Ring My Bell) di Aitch, dal #6 all’#11, e detto tra noi di Malika Ayane, dal #10 al #15, nella settimana in cui la cantautrice entra al #10 della Top 50 con Cesare Cremonini.

# Titolo Artista Variazione 1 ERI SOLO DA INCONTRARE Alfa NEW 2 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 1 3 Vita da adulti Angelina Mango ▼ 1 4 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi ▼ 1 5 ok buonanotte sangiovanni = 6 TUTTO Ultimo ▼ 2 7 Superstar Cioffi = 8 Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard) Justice, Tame Impala, SZA NEW 9 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1 10 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▼ 1

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.