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Classifica radio EarOne settimana 46 2026: GAIA al #1, Pinguini Tattici Nucleari subito al #6

Tananai sale dal #41 al #14 con Buonanotte anche stanotte, mentre Cesare Cremonini e Malika Ayane entrano in Top 10 con Cose molto piccole.

di All Music Italia · 

Il podio della classifica radio EarOne della settimana 46 2026: GAIA, Annalisa con Madame e KAROL G con Judeline e rusowsky

GAIA è la nuova numero uno della classifica radio EarOne della settimana 46 del 2026, dal 6 al 12 novembre: Senz’allegria sale dal #7 al #1 alla quarta settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio.

La new entry più alta è Nella borsa di Anna dei Pinguini Tattici Nucleari, che debutta al #6 (testo e significato). Fra gli autori del brano EarOne indica Riccardo Zanotti e Marco Paganelli, gli stessi che firmano con GAIA Senz’allegria, la canzone al #1.

Più in basso entrano Cose molto piccole di Cesare Cremonini e Malika Ayane al #10, ERI SOLO DA INCONTRARE di Alfa al #15, Affinché nessuno ci cancelli di Sarah Toscano al #44 e Bonnie & Clyde dei Modà al #45.

Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Classifica radio EarOne Top 50 settimana 46 2026

Giorgia, prima la settimana scorsa, scende al #7 con Parafulmini. Annalisa e Madame restano al #2 con Amica, mentre BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky sale dal #11 al #3 e completa il podio.

Miley Cyrus scende di un posto, al #4 con Bass Persuades, e Marco Mengoni resta al #5 con Giornate perse. Escono dai primi dieci Dedica di Ernia, dal #8 all’#11, e Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay, dal #9 al #12.

Cesare Cremonini entra in Top 10 con Cose molto piccole, il duetto con Malika Ayane, e nella stessa settimana vede Paparazzi scendere dal #4 al #27, il calo più forte della classifica.

Tananai fa la salita più ampia della settimana: Buonanotte anche stanotte passa dal #41 al #14 alla seconda settimana in classifica (testo e significato). Salgono anche Wreck Of Me di Sophie and the Giants, dal #33 al #23, e Housewife di Tate McRae, dal #37 al #24.

# Titolo Artista Variazione
1 Senz’allegria GAIA ▲ 6
2 Amica Annalisa, Madame =
3 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky ▲ 8
4 Bass Persuades Miley Cyrus ▼ 1
5 Giornate perse Marco Mengoni =
6 Nella borsa di Anna Pinguini Tattici Nucleari NEW
7 Parafulmini Giorgia ▼ 6
8 Ain’t in LA ADÉLA ▼ 2
9 Kintsugi Elisa ▲ 1
10 Cose molto piccole Cesare Cremonini, Malika Ayane NEW
11 Dedica Ernia ▼ 3
12 Le foglie di te Jovanotti, Samurai Jay ▼ 3
13 Serenamente Juli, Bresh ▼ 1
14 Buonanotte anche stanotte Tananai ▲ 27
15 ERI SOLO DA INCONTRARE Alfa NEW
16 Casini Marracash, Guè ▼ 3
17 Animal KATSEYE ▼ 3
18 Patient Zero Taylor Swift ▼ 2
19 Spiritualé Biagio Antonacci, Sayf ▼ 1
20 Baby Steps Olivia Dean =
21 My Body Isn’t Ready SOMBR ▼ 4
22 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 1
23 Wreck Of Me Sophie and the Giants ▲ 10
24 Housewife Tate McRae ▲ 13
25 Le_Ali Max Pezzali ▼ 3
26 Vita da adulti Angelina Mango ▼ 3
27 Paparazzi Cesare Cremonini ▼ 23
28 Danceteria Madonna ▼ 9
29 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi ▼ 5
30 Per noi (feat. Achille Lauro) Geolier, Achille Lauro ▼ 5
31 Babydoll Jamie Miller ▲ 3
32 BAD TIMES IMAEL ANGEL ▼ 1
33 Great Expectation SIENNA SPIRO ▼ 6
34 ok buonanotte sangiovanni ▼ 4
35 Goya Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari ▼ 20
36 TUTTO Ultimo ▼ 10
37 Parlar d’amore Sayf ▼ 9
38 Lose Myself THE BAUSA ▼ 6
39 Superstar Cioffi ▲ 3
40 Party Troye Sivan ▲ 4
41 Lontano Sfera Ebbasta ▼ 5
42 Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard) Justice, Tame Impala, SZA NEW
43 stupid song Olivia Rodrigo ▼ 14
44 Affinché nessuno ci cancelli Sarah Toscano NEW
45 Bonnie & Clyde Modà NEW
46 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 3
47 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin =
48 RMB (Ring My Bell) Aitch ▼ 8
49 Vertigini Neffa, Fabri Fibra ▼ 10
50 Ruggine Levante ▼ 15

Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 46 2026

Alfa entra direttamente al #1 delle Indipendenti con ERI SOLO DA INCONTRARE, uscito per Artist First, e toglie la vetta a Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr, che scende al #2 alla diciassettesima settimana di presenza.

Angelina Mango scende al #3 con Vita da adulti e Lucio Corsi al #4 con Napoleone Buonanotte, mentre sangiovanni resta al #5 con ok buonanotte e Ultimo scende al #6 con TUTTO. Al #8 entra Flower In A Hurricane di Justice, Tame Impala e SZA.

Escono dalla Top 10 RMB (Ring My Bell) di Aitch, dal #6 all’#11, e detto tra noi di Malika Ayane, dal #10 al #15, nella settimana in cui la cantautrice entra al #10 della Top 50 con Cesare Cremonini.

# Titolo Artista Variazione
1 ERI SOLO DA INCONTRARE Alfa NEW
2 Wo, man Peggy Gou, Ayra Starr ▼ 1
3 Vita da adulti Angelina Mango ▼ 1
4 Napoleone Buonanotte Lucio Corsi ▼ 1
5 ok buonanotte sangiovanni =
6 TUTTO Ultimo ▼ 2
7 Superstar Cioffi =
8 Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard) Justice, Tame Impala, SZA NEW
9 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 1
10 Shine HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin ▼ 1

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.

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Qui voti Giorgia come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.

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