Classifica radio EarOne settimana 46 2026: GAIA al #1, Pinguini Tattici Nucleari subito al #6
Tananai sale dal #41 al #14 con Buonanotte anche stanotte, mentre Cesare Cremonini e Malika Ayane entrano in Top 10 con Cose molto piccole.
di All Music Italia ·
GAIA è la nuova numero uno della classifica radio EarOne della settimana 46 del 2026, dal 6 al 12 novembre: Senz’allegria sale dal #7 al #1 alla quarta settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio.
La new entry più alta è Nella borsa di Anna dei Pinguini Tattici Nucleari, che debutta al #6 (testo e significato). Fra gli autori del brano EarOne indica Riccardo Zanotti e Marco Paganelli, gli stessi che firmano con GAIA Senz’allegria, la canzone al #1.
Più in basso entrano Cose molto piccole di Cesare Cremonini e Malika Ayane al #10, ERI SOLO DA INCONTRARE di Alfa al #15, Affinché nessuno ci cancelli di Sarah Toscano al #44 e Bonnie & Clyde dei Modà al #45.
Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 46 2026
Giorgia, prima la settimana scorsa, scende al #7 con Parafulmini. Annalisa e Madame restano al #2 con Amica, mentre BbY WOW di KAROL G, Judeline e rusowsky sale dal #11 al #3 e completa il podio.
Miley Cyrus scende di un posto, al #4 con Bass Persuades, e Marco Mengoni resta al #5 con Giornate perse. Escono dai primi dieci Dedica di Ernia, dal #8 all’#11, e Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay, dal #9 al #12.
Cesare Cremonini entra in Top 10 con Cose molto piccole, il duetto con Malika Ayane, e nella stessa settimana vede Paparazzi scendere dal #4 al #27, il calo più forte della classifica.
Tananai fa la salita più ampia della settimana: Buonanotte anche stanotte passa dal #41 al #14 alla seconda settimana in classifica (testo e significato). Salgono anche Wreck Of Me di Sophie and the Giants, dal #33 al #23, e Housewife di Tate McRae, dal #37 al #24.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Senz’allegria
|GAIA
|▲ 6
|2
|Amica
|Annalisa, Madame
|=
|3
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|▲ 8
|4
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|▼ 1
|5
|Giornate perse
|Marco Mengoni
|=
|6
|Nella borsa di Anna
|Pinguini Tattici Nucleari
|NEW
|7
|Parafulmini
|Giorgia
|▼ 6
|8
|Ain’t in LA
|ADÉLA
|▼ 2
|9
|Kintsugi
|Elisa
|▲ 1
|10
|Cose molto piccole
|Cesare Cremonini, Malika Ayane
|NEW
|11
|Dedica
|Ernia
|▼ 3
|12
|Le foglie di te
|Jovanotti, Samurai Jay
|▼ 3
|13
|Serenamente
|Juli, Bresh
|▼ 1
|14
|Buonanotte anche stanotte
|Tananai
|▲ 27
|15
|ERI SOLO DA INCONTRARE
|Alfa
|NEW
|16
|Casini
|Marracash, Guè
|▼ 3
|17
|Animal
|KATSEYE
|▼ 3
|18
|Patient Zero
|Taylor Swift
|▼ 2
|19
|Spiritualé
|Biagio Antonacci, Sayf
|▼ 1
|20
|Baby Steps
|Olivia Dean
|=
|21
|My Body Isn’t Ready
|SOMBR
|▼ 4
|22
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▼ 1
|23
|Wreck Of Me
|Sophie and the Giants
|▲ 10
|24
|Housewife
|Tate McRae
|▲ 13
|25
|Le_Ali
|Max Pezzali
|▼ 3
|26
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|▼ 3
|27
|Paparazzi
|Cesare Cremonini
|▼ 23
|28
|Danceteria
|Madonna
|▼ 9
|29
|Napoleone Buonanotte
|Lucio Corsi
|▼ 5
|30
|Per noi (feat. Achille Lauro)
|Geolier, Achille Lauro
|▼ 5
|31
|Babydoll
|Jamie Miller
|▲ 3
|32
|BAD TIMES
|IMAEL ANGEL
|▼ 1
|33
|Great Expectation
|SIENNA SPIRO
|▼ 6
|34
|ok buonanotte
|sangiovanni
|▼ 4
|35
|Goya
|Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 20
|36
|TUTTO
|Ultimo
|▼ 10
|37
|Parlar d’amore
|Sayf
|▼ 9
|38
|Lose Myself
|THE BAUSA
|▼ 6
|39
|Superstar
|Cioffi
|▲ 3
|40
|Party
|Troye Sivan
|▲ 4
|41
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|▼ 5
|42
|Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard)
|Justice, Tame Impala, SZA
|NEW
|43
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|▼ 14
|44
|Affinché nessuno ci cancelli
|Sarah Toscano
|NEW
|45
|Bonnie & Clyde
|Modà
|NEW
|46
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▼ 3
|47
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|=
|48
|RMB (Ring My Bell)
|Aitch
|▼ 8
|49
|Vertigini
|Neffa, Fabri Fibra
|▼ 10
|50
|Ruggine
|Levante
|▼ 15
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 46 2026
Alfa entra direttamente al #1 delle Indipendenti con ERI SOLO DA INCONTRARE, uscito per Artist First, e toglie la vetta a Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr, che scende al #2 alla diciassettesima settimana di presenza.
Angelina Mango scende al #3 con Vita da adulti e Lucio Corsi al #4 con Napoleone Buonanotte, mentre sangiovanni resta al #5 con ok buonanotte e Ultimo scende al #6 con TUTTO. Al #8 entra Flower In A Hurricane di Justice, Tame Impala e SZA.
Escono dalla Top 10 RMB (Ring My Bell) di Aitch, dal #6 all’#11, e detto tra noi di Malika Ayane, dal #10 al #15, nella settimana in cui la cantautrice entra al #10 della Top 50 con Cesare Cremonini.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|ERI SOLO DA INCONTRARE
|Alfa
|NEW
|2
|Wo, man
|Peggy Gou, Ayra Starr
|▼ 1
|3
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|▼ 1
|4
|Napoleone Buonanotte
|Lucio Corsi
|▼ 1
|5
|ok buonanotte
|sangiovanni
|=
|6
|TUTTO
|Ultimo
|▼ 2
|7
|Superstar
|Cioffi
|=
|8
|Flower In A Hurricane (feat. King Gizzard & The Lizard Wizard)
|Justice, Tame Impala, SZA
|NEW
|9
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|▼ 1
|10
|Shine
|HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin
|▼ 1
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.
Quanto AMI Giorgia?
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