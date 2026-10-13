Gaia, Senz’allegria: dal 16 ottobre il singolo che fa dell’allegria una scelta
Esce venerdì 16 ottobre per Columbia Records/Sony Music Italy, scritto con Riccardo Zanotti e PAGA.
di All Music Italia ·
Gaia annuncia il nuovo singolo Senz’allegria, in uscita venerdì 16 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Columbia Records/Sony Music Italy. Il brano presenta l’allegria come una scelta consapevole, un gesto controcorrente rispetto a un presente di divisioni, paure e incertezze.
Il singolo arriva dopo Bossa Nostra, uscito il 1° maggio e scritto con Riccardo Zanotti. Anche Senz’allegria porta la firma di Zanotti, insieme a Gaia e a PAGA, che lo produce con Madfingerz.
Il significato di Senz’allegria di Gaia
Senz’allegria propone l’allegria come atto di scelta. Il brano è un invito a riscoprire la forza dell’amore e della connessione, ad abbandonare le resistenze e a lasciarsi attraversare dalla vita, accogliendone anche la malinconia e le trasformazioni.
Il brano nasce dalla doppia anima culturale di Gaia, che evoca la spiritualità brasiliana e i rituali del Candomblé. Il mare diventa simbolo di rinascita e trasformazione, il luogo a cui affidare desideri e speranze, in un richiamo a Iemanjá, divinità delle acque e figura centrale della tradizione afrobrasiliana.
A rendere il brano più personale è la famiglia di Gaia, che partecipa ai cori: un incontro di voci che richiama il legame con le origini e il valore della condivisione.
Testo di Senz’allegria di Gaia
Il testo sarà disponibile da venerdì 16 ottobre, con l’uscita del brano.
Quanto AMI Gaia?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.
Foto di Michele Perna