Gaia annuncia il nuovo singolo Senz’allegria, in uscita venerdì 16 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Columbia Records/Sony Music Italy. Il brano presenta l’allegria come una scelta consapevole, un gesto controcorrente rispetto a un presente di divisioni, paure e incertezze.

Il singolo arriva dopo Bossa Nostra, uscito il 1° maggio e scritto con Riccardo Zanotti. Anche Senz’allegria porta la firma di Zanotti, insieme a Gaia e a PAGA, che lo produce con Madfingerz.

Il significato di Senz’allegria di Gaia

Senz’allegria propone l’allegria come atto di scelta. Il brano è un invito a riscoprire la forza dell’amore e della connessione, ad abbandonare le resistenze e a lasciarsi attraversare dalla vita, accogliendone anche la malinconia e le trasformazioni.

Il brano nasce dalla doppia anima culturale di Gaia, che evoca la spiritualità brasiliana e i rituali del Candomblé. Il mare diventa simbolo di rinascita e trasformazione, il luogo a cui affidare desideri e speranze, in un richiamo a Iemanjá, divinità delle acque e figura centrale della tradizione afrobrasiliana.

A rendere il brano più personale è la famiglia di Gaia, che partecipa ai cori: un incontro di voci che richiama il legame con le origini e il valore della condivisione.

Credits del brano ▸ Artista · Gaia

· Gaia ▸ Titolo · Senz’allegria

· Senz’allegria ▸ Autori · Gaia, Riccardo Zanotti, PAGA

· Gaia, Riccardo Zanotti, PAGA ▸ Produttore · PAGA, Madfingerz

Testo di Senz’allegria di Gaia

Il testo sarà disponibile da venerdì 16 ottobre, con l’uscita del brano.

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Foto di Michele Perna