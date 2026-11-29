Madame, l’annuncio al concerto: nuovo disco a sorpresa il 15 gennaio
Al Vox Club di Nonantola la cantautrice ha chiesto ai fan di non condividere il codice per l'edizione speciale in vinile e CD
di All Music Italia ·
Il nuovo disco di Madame uscirà venerdì 15 gennaio 2027 per Sugar Music: la cantautrice l’ha annunciato a sorpresa ieri, sabato 28 novembre, durante il concerto al Vox Club di Nonantola.
La serata era la data zero del Disincanto Tour, i concerti nei club legati a Disincanto, l’album uscito il 17 aprile 2026 e poi certificato disco di platino. Del disco successivo non è ancora stato svelato il titolo.
Madame, nuovo disco con un’edizione segreta: il QR code solo ai concerti
Insieme alla data di uscita, Madame ha mostrato un codice QR per il preordine di una versione speciale del disco, e ha chiesto di non condividerlo, così che resti un’esclusiva per i fan più fedeli.
L’edizione segreta sarà in vinile e CD, ordinabile con un codice visibile soltanto ai live del tour nei club. Il prossimo sarà lunedì 30 novembre a Firenze. Per le date successive e i biglietti c’è la nostra pagina sul Disincanto Tour di Madame.
Il QR code al concerto, da Sfera Ebbasta ad Alfa
Il preordine lanciato con un codice mostrato dal vivo è un’idea promozionale vista più volte negli ultimi mesi. L’8 e il 9 luglio, a San Siro, Sfera Ebbasta ha aperto così una finestra di 48 ore per un’edizione limitata di Purosangue, con il codice diffuso anche sui suoi canali.
Il 23 settembre è toccato ad Alfa: all’Arena di Verona, annunciando Tempo al tempo, ha proposto al pubblico presente un vinile in edizione unica, acquistabile per poche ore.
Foto di Leonardo Scotti
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