Madame è stata scelta da LEGO Italia come ambassador per inaugurare a Milano il LEGO® Holiday Lab, il progetto itinerante di Natale 2026 che secondo l’azienda è il più grande mai realizzato da LEGO Italia. L’iniziativa invita il pubblico a mettersi in gioco a qualsiasi età con il messaggio “Condividi l’amore per i mattoncini”.

Come già avvenuto nel 2025, la musica accompagnerà anche quest’anno il progetto natalizio di LEGO Italia perché, proprio come il gioco dei mattoncini, è un linguaggio universale che unisce le persone.

Il legame di Madame con i LEGO

Madame, a circa due mesi dall’uscita del singolo Amica con Annalisa, inaugurerà il 12 novembre a Milano il LEGO® Holiday Lab.

L’artista racconta il suo rapporto con i mattoncini LEGO: “Mio fratello è sempre stato un grande appassionato di mattoncini LEGO fin da piccolo, e io crescendo ho sempre guardato alle sue creazioni con grande ammirazione pensando tutto sommato che io non avrei mai fatto nulla di simile. E forse è vero! È un talento, come altri.”

Madame ricorda: “Facendo un salto temporale di una quindicina d’anni, una volta trasferitami da sola, e stanca di avere sempre gente che mi facesse compagnia per casa, ho cercato un modo per passare del tempo da sola.”

L’artista prosegue: “Cercando nuovi hobby su internet sono capitata in una nuova costruzione LEGO disponibile, ovvero un pianoforte, che suonava davvero. Mi si sono illuminati gli occhi al punto che ho preso un taxi e mi sono fiondata allo store. Ovviamente sono tornata a casa con tre scatoloni. Un pianoforte, una casa sull’albero e un’auto.”

“Mi sono messa sul pavimento del soggiorno e senza musica di sottofondo, senza tv accesa, ho iniziato a costruire. Così facendo ho accumulato ore e ore di solitudine che mi hanno portato a capire di essermi più simpatica di quanto credessi.”

Madame conclude: “Giocare con i mattoncini LEGO è diventato poi il portale che oltre alla solitudine di qualità mi ha aperto il mondo dei giochi. Negli anni non ho più abbandonato questa passione per il gioco in generale, e penso non la abbandonerò mai. Giocare migliora la vita!”

La struttura del LEGO® Holiday Lab

Il LEGO® Holiday Lab è un truck lungo 17 metri allestito su due piani, pensato per famiglie, bambini e appassionati di tutte le età. L’interno ospiterà metri di luci, decorazioni, un albero di Natale e scenografie dedicate alle minifigure. Decine di set LEGO® e migliaia di mattoncini comporranno l’allestimento.

Il percorso partirà al piano inferiore con una sorta di Fabbrica di Babbo Natale, strutturata come un’avventura in stile escape room con giochi ed enigmi. Al piano superiore, i visitatori potranno trasformarsi in aiutanti di Babbo Natale e costruire una decorazione a tema natalizio da portare a casa.

Davide Cajani, Marketing Director di LEGO Italia, dichiara: “Il Natale è il momento dell’anno in cui il gioco diventa, più che mai, un’occasione per stare insieme. Con ‘Condividi l’amore per i mattoncini’ vogliamo portare questo spirito fuori dalle case e nel cuore delle città.”

Cajani prosegue: “Il LEGO Holiday Lab nasce per offrire a famiglie e persone di ogni età l’opportunità di giocare, costruire e divertirsi insieme. Vogliamo che ogni tappa diventi una festa da condividere, capace di farci ritrovare quella gioia e quell’entusiasmo per il Natale che tutti abbiamo provato da bambini.”

Il calendario del LEGO® Holiday Lab

Il tour coprirà oltre 1.000 chilometri in più di un mese di viaggio e toccherà sei città in collaborazione con i retailer partner locali. Dopo la partenza da Milano il 12 novembre, il truck farà tappa a Torino, Genova, Firenze e Roma, fino ad arrivare a Napoli poco prima di Natale.

La tappa conclusiva sarà accompagnata anche da due voci molto conosciute della musica italiana, i cui nomi non sono ancora stati svelati.

L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite.it e nelle tappe organizzate con i LEGO Certified Store sono previste offerte LEGO Insiders, inclusa una sorpresa dedicata ai nuovi iscritti.

I fan potranno seguire il tour sul canale Instagram di LEGO Italia e condividere le proprie foto dell’esperienza con l’hashtag #LEGOHolidayLab.

Data Città, luogo 12-14 novembre Milano, LEGO® Store San Babila 28-29 novembre Torino, Toys Center Piazza Carlo Felice 5-6 dicembre Genova, Dadi e Mattoncini presso Waterfront Mall 8-9 dicembre Firenze, LEGO® Store I Gigli (Campi Bisenzio) 12-13 dicembre Roma, LEGO® Store Roma Via Tomacelli 18-20 dicembre Napoli, Feltrinelli Librerie Piazza dei Martiri

L’iniziativa benefica Build to Give

Il tour offre anche l’occasione per sostenere Build to Give, iniziativa benefica del Gruppo LEGO attiva dal 2017. Durante ogni tappa grandi e piccoli potranno costruire un cuore in mattoncini di qualsiasi colore o grandezza e condividere poi la foto sui social media con l’hashtag #BUILDTOGIVE.

Per i cuori realizzati, il Gruppo LEGO donerà set di gioco e minifigure ai bambini in difficoltà attraverso la propria rete di partner benefici locali. In Italia, i regali verranno distribuiti grazie alla collaborazione con Fondazione ABIO Italia ETS, Banco Alimentare e Heart4children APS.

Foto di Leonardo Scotti