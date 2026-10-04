Radio Date 9 ottobre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Tutti i nuovi singoli in uscita il 9 ottobre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.
di Oriana Meo (Caporedattore) · (ultimo aggiornamento il )
Settimana 39 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Nuovi singoli – Radio Date dal 3 al 9 ottobre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione
LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2026
- Giuseppe Binetti – Fantasma
Reckless Records
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2026
- mariaFausta – Boundaries
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2026
- Vittoria Sciacca – Circoscritti
VENERDÌ 9 OTTOBRE 2026
- Adolfo Durante – Un salto su Marte
- Cortellino – Il profumo dei tuoi guai
La Pop
- Destro – L’Unica Cosa Che So
Beat Sound / Ada Music
- Glisz – Rokba
- JANAKI – Tierra viva
- LUCE – NON MI FREGA NIENTE
INDACO / ADA Music Italy
- LV Gospel Project – Joyful Noise
- MediuM – Lullaby
NEEDA
- Nikkou – Rain
Hopeland
- Orfeo – Ma quanto sto bene
- Ottodix – Artificio naturale
Gelo Dischi
- PotaraBaby & Sick Sirio & C-Leg – CREDERE
INDACO / ADA Music Italy
- REVOC – Tanto resti qui
Autoprodotto
- Samu – Sono qui
Level Up Dischi/Amuse
- SOFI TUKKER & OneRepublic – Tsunami
Island Records
- Soli & One H – SPEEDIN’
NEEDA
- Tana Combinaguai – Regione/Mya
GLOBAL RELEASES
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
- In arrivo
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