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Radio Date 9 ottobre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Tutti i nuovi singoli in uscita il 9 ottobre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.

di Oriana Meo (Caporedattore) ·  (ultimo aggiornamento il )

Radio Date 9 ottobre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday

Settimana 39 del 2026. Aumenta considervolmente il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

Leggi le ultime pagelle dei nuovi singoli

Nuovi singoli – Radio Date dal 3 al 9 ottobre 2026

Brani più attesi dalla redazione

LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2026

  • Giuseppe BinettiFantasma
    Reckless Records

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2026

  • mariaFaustaBoundaries

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2026

  • Vittoria SciaccaCircoscritti

VENERDÌ 9 OTTOBRE 2026

  • Adolfo DuranteUn salto su Marte
  • CortellinoIl profumo dei tuoi guai
    La Pop
  • DestroL’Unica Cosa Che So
    Beat Sound / Ada Music
  • GliszRokba
  • JANAKITierra viva
  • LUCENON MI FREGA NIENTE
    INDACO / ADA Music Italy
  • LV Gospel ProjectJoyful Noise
  • MediuMLullaby
    NEEDA
  • NikkouRain
    Hopeland
  • OrfeoMa quanto sto bene
  • OttodixArtificio naturale
    Gelo Dischi
  • PotaraBaby & Sick Sirio & C-LegCREDERE
    INDACO / ADA Music Italy
  • REVOCTanto resti qui
    Autoprodotto
  • SamuSono qui
    Level Up Dischi/Amuse
  • SOFI TUKKER & OneRepublicTsunami
    Island Records
  • Soli & One HSPEEDIN’
    NEEDA
  • Tana CombinaguaiRegione/Mya

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

  • In arrivo

Segnala un nuovo singolo – Radio Date 16 ottobre 2026

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In questo articolo: MUSICA ITALIANA NEW MUSIC FRIDAY
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