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Radio Date 20 novembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Tutti i nuovi singoli in uscita il 20 novembre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.

di Oriana Meo (Caporedattore) · 

Radio Date 20 novembre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday

Radio Date 20 novembre 2026. Il calendario raccoglie i singoli in uscita dal 14 al 20 novembre, con le novità del New Music Friday.

Leggi le ultime pagelle dei nuovi singoli

Radio Date: tutti i nuovi singoli dal 14 al 20 novembre 2026

Brani più attesi dalla redazione

SABATO 14 NOVEMBRE 2026

CnttyMy TypeMendaki Publishing
young.tommyMaradonaMendaki Publishing

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2026

Pasquale PalmaLAIFOrangle Records

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026

MDCIn un altro universoHoop Music
The Zen CircusFuoco amico

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2026

Camilla PNKGodzilla
Don Pasquale FeroneVittoriaDi++o Music
Fabrizio CoppolaAddio bellezzaDischi Soviet Studio

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2026

FLAME27 luglio
Giulio CasaleAll’uomoVrec Music Label
GracePer restare quiSaint Louis Production

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2026

AlberiNoiDistorti
Andrea OlmiPeso Giustoetichetta: Edac Music Group / distr. Believe
CleanOrlyTrinacria Label Ent.
DEÏNLLORAR
Distilleria SonoraLa finestra sul muro
ElisaCiao Island
FalcoGelatoMiddle Night Entertainment
FIKSDipendenteIndiebox Music
Giacomo Gattovita lentaDumba Dischi / Believe
GimmiNicaragua
Hofmann OrchestraNon si fanno prigionieriFrattaglie Dischi / Believe
Jessica MazzoliPathosIndipendente
Joe Vannini & MojeeParadiso ParanoiaINDACO / ADA Music Italy
LALOLGANGCarillonCrazy Tower / Warner Music Italy
LisaPersone normali
Luca RizzoRomantikaMolto Forte
Mauro CesarettiAltrove
Nuovo ChrisjaneDesideria #2
PotaraBaby & ScaraLA DANZA DEL FUOCOINDACO / ADA Music Italy
Slyanna RivaIl posto giusto
TrynaVybz feat. Million StylezHold a vybz
VimineParanoie
Yuri PadashiTears

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In questo articolo: MUSICA ITALIANA NEW MUSIC FRIDAY
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