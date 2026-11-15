Radio Date 20 novembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Tutti i nuovi singoli in uscita il 20 novembre 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Radio Date 20 novembre 2026. Il calendario raccoglie i singoli in uscita dal 14 al 20 novembre, con le novità del New Music Friday.
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Radio Date: tutti i nuovi singoli dal 14 al 20 novembre 2026
★ Brani più attesi dalla redazione
SABATO 14 NOVEMBRE 2026
DOMENICA 15 NOVEMBRE 2026
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2026
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2026
VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2026
Segnala un nuovo singolo – Radio Date 27 novembre 2026
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