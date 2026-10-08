Testo e significato di Le foglie di te, la nuova versione del brano di Jovanotti cantata con Samurai Jay, uscita venerdì 9 ottobre per Island Records con la produzione di Dardust. È una canzone d’amore, e il titolo riprende due versi del ritornello: “le foglie di tè” e “la mia voglia di te”.

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Il significato di Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay

Jovanotti torna in radio dopo Buon vento, il singolo con Alfa uscito il 22 maggio e certificato disco d’oro a settembre. Stavolta riprende una canzone sua: Le foglie di te è la sesta traccia di Il corpo umano Vol. 1, uscito il 31 gennaio 2025.

Nella versione nuova la voce di Samurai Jay entra in una produzione di Dardust con percussioni, elettronica e sonorità dance. Nei crediti compare anche Gennaro Amatore, il vero nome di Samurai Jay, fra gli autori del testo.

La canzone parte da una domanda, “Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?”, e da una richiesta: “Chiedo troppo se ne dai un po’ anche a me?”. Quel sorriso servirebbe a far tornare l’atmosfera, prima sopra a un tavolo e poi fra le lenzuola.

Prima del ritornello due bicchieri diventano un oceano e arriva l’invito a non dire niente, “Non parliamo, non aggiungerci parole”, e le strade, che non vanno dove pensano di andare, portano “in un posto speciale”.

Nel ritornello c’è la dichiarazione, “Sei fantastica e io resto sempre incantato”, poi l’elenco di quello che si sveglia insieme all’altra persona: la strada, la musica, il sole, la luna, fino a “le foglie di tè”. Subito dopo parte “E la mia voglia di te”, che torna dopo ogni ritornello e dopo il ponte.

Nella seconda parte i momenti grigi diventano felici quando l’altra persona è vicina: “ogni volta che sorridi cuci le mie cicatrici”. Il ponte guarda indietro, a una foresta “iniziata da un seme” e al ricordo di un riflesso: “Nei tuoi occhi il riflesso di me”.

Samurai Jay arriva da un 2026 cominciato al Festival di Sanremo con Ossessione, il brano che ha segnato il record dell’era digitale di settimane consecutive al numero uno della classifica FIMI. A maggio è uscito Amatore, l’album firmato con Vito Salamanca.

Il docufilm Lorenzo su Jovanotti ha l’anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e arriva nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre.

Credits del brano ▸ Artista · Jovanotti feat. Samurai Jay

· Jovanotti feat. Samurai Jay ▸ Titolo · Le foglie di te

· Le foglie di te ▸ Autori · Testo: Lorenzo Cherubini, Gennaro Amatore · Musica: Lorenzo Cherubini, Dario Faini

· Testo: Lorenzo Cherubini, Gennaro Amatore · Musica: Lorenzo Cherubini, Dario Faini ▸ Produttore · Dardust

Testo di Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay

Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?

Ha qualcosa che non si vedeva più

Nella luce sei mistero e luna piena

Se ti guardo come un lupo

ululo alla luna

Dove hai preso quel sorriso che non c’era?

Chiedo troppo se ne dai un po’ anche a me?

Lo userei per far tornare l’atmosfera

Sopra a un tavolo e poi dentro le lenzuola

E si aprono le porte tra due cuori

Si trasformano in oceano due bicchieri

Non parliamo, non aggiungerci parole

l’Equilibrio naturale delle sfere

Per ragioni che nessuno può sapere

Per le strade che non portano

dove pensano di andare

Ma in un posto speciale, molto speciale

Sei fantastica e io resto sempre incantato

Dalla tua libertà

quella che mi hai insegnato

Sei fantastica

ti svegli e si sveglia con te

La strada, la musica, il sole, la luna

La flora, la fauna, e le foglie di tè

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

La mia voglia di te continua ancora

ogni giorno è una vita nuova

il giro del mondo in una parola

per portarti il sole, la luna, le stelle e poi

Tutti i momenti grigi

diventano felici

solamente quando capiti intorno a me

ed ogni volta che sorridi

cuci le mie cicatrici

e volevo solo dirti che

Sei fantastica e io resto sempre incantato

Dalla tua libertà

quella che mi hai insegnato

Sei fantastica

ti svegli e si sveglia con te

La strada, la musica, il sole, la luna

La flora, la fauna, e le foglie di tè

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

Che grande avventura che è stata arrivare qui insieme

Pensare che questa foresta è iniziata da un seme

Ricordo il momento che ho visto

Nei tuoi occhi il riflesso di me

Che avevo riflessa negli occhi una piccola te

Sei fantastica

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te te te te te

E la mia voglia di te te te te te

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

E la mia voglia di te, eh-eh-eh

Sei fantastica

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.