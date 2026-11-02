Olly è disco di diamante: Tutta vita, l’album uscito il 25 ottobre 2024, supera le 500.000 unità nelle certificazioni FIMI della settimana 44 del 2026, quella dal 23 al 29 ottobre. Questa settimana Geolier sale al quinto platino, Annalisa al quarto e Ultimo al triplo platino.

Tutta vita è il terzo album italiano a ottenere il diamante dal 2012 a oggi, dopo Sirio di Lazza, certificato nel dicembre 2024, e Persona di Marracash, certificata nella settimana 9 del 2026, ed è il primo firmato da un cantautore e non da un rapper.

Olly partiva dal nono platino di luglio, nelle certificazioni della settimana 28, e il diamante ne vale dieci: il decimo arriva a due anni dall’uscita dell’album.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Per gli album il disco d’oro richiede 25.000 unità e il platino 50.000, e ogni 50.000 unità ulteriori aggiungono un livello di multiplatino fino al diamante, che vale 500.000.

Per i singoli servono 100.000 unità per l’oro e 200.000 per il platino, e ogni 200.000 unità ulteriori aggiungono un livello di multiplatino fino al diamante, che vale 2.000.000.

Album internazionali certificati nella settimana 44

BTS ottiene il platino con Arirang, uscito il 20 marzo 2026, mentre l’oro va a Becky G per Mala Santa, del 2019, e ai Jefferson Airplane per Surrealistic Pillow, che arriva all’oro a quasi sessant’anni dall’uscita, nel 1967.

Titolo Artista Certificazione Arirang BTS Platino Mala Santa Becky G Oro Surrealistic Pillow Jefferson Airplane Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 44

sombr conquista il platino con Back to Friends, uscito il 27 dicembre 2024, e Carla Morrison arriva all’oro con Disfruto, a più di quattordici anni dall’uscita, nel 2012.

Titolo Artista Certificazione Back to Friends sombr Platino Disfruto Carla Morrison Oro

Album italiani certificati nella settimana 44: Olly disco di diamante con Tutta vita

Geolier sale al quinto platino con Tutto è possibile, uscito il 16 gennaio 2026, nella settimana in cui Tutto è possibile. Atto II, uscito il 16 ottobre, è alla #2 nelle classifiche FIMI della settimana 44.

Annalisa arriva al quarto platino con E poi siamo finiti nel vortice, uscito il 29 settembre 2023, e Ultimo, che il 13 novembre pubblica Live Tor Vergata, raggiunge il triplo platino con Alba, del 17 febbraio 2023.

Capo Plaza incassa il platino con Hustle Mixtape Vol. 2, uscito il 31 ottobre 2025 e quindi certificato in meno di un anno. L’oro va a G.Mineiro con È O G., del 4 giugno 2026, e a Rino Gaetano con Aida, che arriva a quasi cinquant’anni dall’uscita, il 21 marzo 1977.

Barra fucsia: disco di diamante Titolo Artista Certificazione Tutta vita Olly Diamante Tutto è possibile Geolier 5× Platino E poi siamo finiti nel vortice Annalisa 4× Platino Alba Ultimo 3× Platino Hustle Mixtape Vol. 2 Capo Plaza Platino È O G. G.Mineiro Oro Aida Rino Gaetano Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 44: Tommaso Paradiso, Astro ed Enrico Nigiotti

Tommaso Paradiso conquista il platino con I romantici, portato a Sanremo 2026 e uscito il 25 febbraio, e l’oro premia tre singoli del 2024 e del 2025: Stare senza di Glocky feat. Fashion Forty, M A Y B A C H di Astro e Tu sei per me di Enrico Nigiotti.

Titolo Artista Certificazione I romantici Tommaso Paradiso Platino Stare senza Glocky feat. Fashion Forty Oro M A Y B A C H Astro Oro Tu sei per me Enrico Nigiotti Oro

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quanti stream servono per il disco d’oro e di platino.