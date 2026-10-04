Che canzone di Annalisa sei? Il 2 ottobre l’artista ha ricordato sedici anni di trasformazioni, dall’ingresso ad Amici nel 2010 a oggi, e il test di All Music Italia propone dieci canzoni: si risponde a dieci domande e ne esce una sola.

Il 12 giugno 2027 Annalisa sarà a San Siro, l’unica data in calendario, e il 18 settembre è uscito Amica con Madame, che anticipa la Platinum Edition di Ma io sono fuoco in uscita il 9 ottobre.

Che canzone di Annalisa sei: come funziona il test

Le dieci domande partono da situazioni di tutti i giorni, dal messaggio dell’ex a notte fonda alla chat di gruppo, fino all’invito a una festa di sconosciuti. Il risultato è una delle dieci canzoni in gioco, con un breve profilo.

In fondo a ogni risultato c’è il rimando a tutte le notizie su Annalisa. Nella serie dei test di All Music Italia sono già usciti quelli su Emma, Ligabue, Gianna Nannini e Ultimo.

Le dieci canzoni di Annalisa in gioco

Si parte da Diamante lei e luce lui, primo singolo dell’album Nali uscito nel 2011 e scritto da Roberto Casalino. Nel 2012 arriva Senza riserva, primo singolo di Mentre tutto cambia e certificato platino, e nel 2013 Alice e il blu, dall’album Non so ballare e firmata da Dardust.

Dall’album Splende arrivano tre brani. Sento solo il presente, del 2014, ha testo e musica di Kekko Silvestre dei Modà ed è disco d’oro. L’ultimo addio è il primo singolo con un testo di Annalisa, mentre Una finestra tra le stelle è quarta al Festival di Sanremo 2015 e disco di platino.

Il mondo prima di te è del 2018, esce nell’album Bye Bye, è scritta da Annalisa con Davide Simonetta e Alessandro Raina, arriva terza a Sanremo ed è disco di platino.

Dall’album E poi siamo finiti nel vortice, del 2023, arrivano Bellissima, uscita nel 2022 e cinque volte platino, e Mon Amour, uscita a marzo 2023 e sei volte platino.

Chiude Esibizionista, uscita come singolo il 14 novembre 2025 dall’album Ma io sono fuoco. È scritta da Annalisa con Davide Simonetta e Paolo Antonacci ed è disco di platino.