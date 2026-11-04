Gianna Nannini: l’orchestra sinfonica “è il vero elemento rock di questo disco”
Dal mix di Manny Marroquin a Blanco, il disco in uscita il 6 novembre e il tour che parte il 13 marzo 2027 da Livorno.
di All Music Italia ·
Gianna Nannini ha raccontato a All Music Italia, a Milano, come è nato GIANNAGOLD, il disco da 29 brani in uscita venerdì 6 novembre per EMI/Universal Music Italia. Nell’intervista di Alvise Salerno la cantante parla dei fischi presi con America, del mix di Manny Marroquin e del pianoforte nei live del 2027.
Il disco comprende dieci successi riarrangiati con l’orchestra sinfonica e inediti come Ricominciassimo, scritto con Gazzelle, e Meraviglioso Errore.
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Intervista a Gianna Nannini: America, America inc. e i 29 brani di GIANNAGOLD
Com’è stata accolta America quando è uscita?
America non è stata una canzone subito capita dal pubblico italiano. Uscì contemporaneamente anche in Germania, ero in classifica, quindi entrai subito in un giro rock: concerti con Elton John, Bob Geldof, tutti questi qua.
In Italia non ci fu la stessa risposta. Quando facevo concerti, non dico che mi tiravano le uova, ma molti fischiavano. Quel mondo, quel disco, California, che portavo dal vivo, non venne subito recepito.
Neanche tanto dopo, diciamo: sarà dieci anni che la canzone America è esplosa, praticamente da dopo il tour di Hitstory. Il tour di Hitstory era del 2016.
Cosa è rimasto di quella Gianna Nannini?
Sono migliorata, però sono gold. Invece di arrugginirmi ho migliorato il pezzo, praticamente. Anche America è attualizzato: c’è lo stesso riff, ma adesso con le parole nuove che abbiamo messo con Marra ha preso un nuovo significato.
America inc. è l’America di oggi, una corporate che non dà più, forse anche il sogno o l’illusione di quello che era prima.
Come hai scelto i 29 brani di GIANNAGOLD?
Sono partita dalla fine, cioè dall’ultimo: la fine sarebbe da ora, quindi da pezzi nuovi, e poi a scendere, con qualche interferenza.
Musicalmente ci voleva un pezzo più rock e Latin lover ce l’ho messo, anche se era magari da mettere nel secondo album invece che nel primo. Però nel primo ho messo tutti quelli che si adattavano all’orchestra sinfonica, che è il vero elemento rock di questo disco.
Il mix di Manny Marroquin e le collaborazioni con Gazzelle e Dimartino
Chi ha curato il mix del disco?
I mix, fatti fare a Manny Marroquin, che è uno dei numeroni al mondo, forse il numero uno: fa Bruno Mars, The Weeknd, Rosalia.
Io ho provato: senti, vuoi mixare? Lui ha detto di sì perché ha ascoltato la mia voce, non è che mixa tutti.
Come è nato il lavoro con Gazzelle e Dimartino?
Sono persone che mi piacevano moltissimo per quello che esprimevano nei testi, e sentivo la parola molto duttile, molto affabile per cantare il rock. Non tutte le canzoni d’autore potrebbero essere adatte alla mia voce, invece loro hanno un suono molto internazionale, e quindi con la mia voce si poteva coniare un suono nuovo che partiva dall’Italia.
Ho sperimentato questa cosa per curiosità, per vedere, e poi abbiamo subito fatto le canzoni. È stata una cosa immediata, non ci si è pensato tanto.
C’è un artista con cui vorresti collaborare?
Mi piace molto Blanco, perché anche lui è molto sincero, molto graffiante, vero. Magari in futuro.
Il tour 2027 di Gianna Nannini: il pianoforte e le date più attese
Come saranno i live del 2027?
Proprio per questa occasione celebrativa voglio ritornare anche a fare i pezzi col pianoforte, perché sono anni che non li faccio. A casa mia li scrivo col pianoforte, ma in pubblico non li facevo.
Quindi si sta lavorando anche per fare, oltre alla band, che è pazzesca, un momento di intimità in cui sono al pianoforte. Vediamo che succede.
Quale data del tour aspetti di più?
Sicuramente Milano e Amburgo.
Il GIANNAGOLD Celebration Tour parte con la data zero del 13 marzo 2027 al Modigliani Forum di Livorno, prosegue con il debutto ufficiale il 15 marzo all’Unipol Forum di Milano e riprende il 14 ottobre 2027 da Amburgo.
Quanto AMI Gianna?
Qui voti Gianna Nannini come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
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Foto: ufficio stampa