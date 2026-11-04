Come è nato il lavoro con Gazzelle e Dimartino?

Sono persone che mi piacevano moltissimo per quello che esprimevano nei testi, e sentivo la parola molto duttile, molto affabile per cantare il rock. Non tutte le canzoni d’autore potrebbero essere adatte alla mia voce, invece loro hanno un suono molto internazionale, e quindi con la mia voce si poteva coniare un suono nuovo che partiva dall’Italia.

Ho sperimentato questa cosa per curiosità, per vedere, e poi abbiamo subito fatto le canzoni. È stata una cosa immediata, non ci si è pensato tanto.