Pierdavide Carone pubblica venerdì 6 novembre il nuovo singolo Non passi per Zoo Dischi/ADA Music Italy, una ballata autobiografica sulla perdita di una persona cara.

Il brano verrà presentato dal vivo il 5 e il 7 novembre alle fasi finali della seconda edizione dei Musicante Awards – Premio Pino Daniele, in diretta su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre.

Pierdavide Carone e Non passi: la ballata sul dolore per chi non c’è più

Pierdavide Carone affronta nel nuovo singolo il tema universale della scomparsa di una persona cara. Il brano è incentrato sul dolore per il lutto e sul valore del ricordo.

La canzone nasce dal bisogno di confrontarsi con l’assenza di una persona cara, mentre la percezione della sua mancanza continua ad accompagnare chi resta, insieme al dolore dell’addio.

Il brano esplora il contrasto tra le risate vuote e la gioia apparente mostrate all’esterno e le emozioni reali di chi cerca tracce della persona amata, mentre il mondo e la vita vanno avanti.

Pierdavide Carone spiega: “Non passi parla di mancanza, dalla copertina si intuirà quale abbia ispirato la mia, ma spero e credo che chiunque abbia vissuto una qualunque forma di mancanza, possa sentire questa canzone un po’ propria.”

Il singolo è scritto e composto dal cantautore e prodotto da Davide Gobello e Pio Stefanini, con mix e mastering di Leonardo Catani del DDR Studio.

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Foto di Virginia Bettoja