15 Giugno 2026
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15 Giugno 2026

Pierdavide Carone e Martina Attili, “É finita”: il significato del brano sull’essere lasciati per messaggio

Il nuovo singolo dei due cantautori racconta una rottura consumata senza confronto, in un messaggio.

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Pierdavide Carone e Martina Attili abbracciati, foto per il singolo É finita
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Testo e significato di É finita, il nuovo singolo di Pierdavide Carone e Martina Attili, in uscita venerdì 19 giugno per Zoo Dischi / ADA Music Italy.

Il brano segna il ritorno della collaborazione tra i due cantautori dopo L’uscita degli artisti, pezzo contenuto sia in Signorina Rivoluzione di Martina Attili sia in Carone di Pierdavide Carone. Una canzone che il cantautore, a suo dire, teneva nel cassetto da anni, perché nasce da un episodio vissuto in prima persona quasi dieci anni fa.

Pierdavide Carone e Martina AttiliÉ finita: il significato

Al centro del brano c’è il senso di smarrimento che accompagna una rottura improvvisa, consumata senza confronto e affidata a un semplice messaggio. Un’esperienza intima che la scrittura di Carone trasforma in un racconto universale, particolarmente attuale nell’epoca della comunicazione istantanea, dove una storia può finire in poche righe.

A spiegare la genesi della canzone è lo stesso Pierdavide Carone:

“Siete stati mai lasciati per messaggio? Magari dopo diversi mesi insieme, in cui sembrava tutto bello, tutto giusto. Ti svegli e mentre ti fai il caffè mandi un semplice messaggio e in risposta ricevi un papiro che non capisci neanche bene, ma il cui succo è che quei mesi insieme, in cui sembra tutto bello, tutto giusto, semplicemente non ci sono più? E tu rimani impotente, senza possibilità di contraddittorio, semplicemente una persona esce dalla tua vita senza neanche dirti: ‘è finita’.”

Il testo di É finita

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo completo di “É finita” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 19 giugno, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: É finita
Artisti: Pierdavide Carone e Martina Attili
Scritta e composta da: Pierdavide Carone
Prodotta da: Davide Gobello
Etichetta: Zoo Dischi / ADA Music Italy

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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