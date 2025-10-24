Pierdavide Carone torna con un progetto in due tempi che non alza la voce, ma resta!

In attesa dei due speciali concerti – organizzati da Kashmir Musica (qui i biglietti) – in programma a Milano (Santeria Toscana 31) e Roma (Auditorium Parco della Musica) il 12 e 28 novembre, Pierdavide Carone svela la tracklist e i featuring del suo nuovo album, Carone, in uscita venerdì 7 novembre per ZOO Dischi / ADA Music Italy.

Il disco non alza la voce, ma resta. Resta nell’eco di una parola sincera, nei silenzi che diventano musica, nei gesti minimi che sanno ancora commuovere. E così si trasforma in una celebrazione della semplicità, intesa come forma di coraggio, e della musica, intesa come l’unico modo per dire tutto senza spiegare niente.

Ma non è tutto! Carone è infatti un progetto in due tempi, in cui la fragilità incontra l’abbraccio e l’intimità trova il dialogo, sfociando in collaborazioni con Alex Britti, il Coro Lirico Siciliano, Gigliola Cinquetti, Martina Attili, Paolo Vallesi e Sacchini.

Il risultato? La fotografia di un autore che trova e ritrova equilibrio tra la solitudine creativa e la condivisione, tra il bisogno di raccontarsi e quello di appartenere.

Di fatto, Pierdavide concepisce la musica come diario e specchio, come confessione e abbraccio. Ed è proprio da questo impulso che nasce Carone: un disco vivo e sincero, che suona senza filtri e mette al centro le emozioni più vere, raccontando l’umano con misura e spontaneità.

PIERDAVIDE CARONE: UN PROGETTO IN DUE TEMPI

Carone ha un Lato A e un Lato B. Nel primo – composto da brani già pubblicati lo scorso autunno nella prima parte dell’album – Pierdavide torna alla parola nuda, nonché alla scrittura che osserva e si mette in discussione, mettendo in musica piccoli frammenti di vita che si trasformano in un vero e proprio racconto, in un piccolo atto di sincerità condivisa.

Ed ecco che brani come Hey, Lilli Senza il Vagabondo, Mi Vuoi Sposare?, I Soliti Film e Ogni 28 Giorni raccontano l’amore nella sua forma più umana, fragile e imperfetta, alternando leggerezza e introspezione, malinconia e ironia.

Il Lato B è invece la casa del dialogo e delle collaborazioni: incontri nati da legami autentici e da un desiderio di condivisione che precede la musica stessa.

Arriviamo così alla focus track, Ti Odio feat Alex Britti, che affonda le proprie radici in una canzone scritta nel 2012 e rimasta per anni in sospeso, fino al momento in cui i due artisti si sono ritrovati e l’hanno trasformata in un simbolo di amicizia e rinascita, in un ponte tra passato e presente, tra ciò che era e ciò che resta.

A chiudere il disco è invece la bonus track Di Notte feat Gigliola Cinquetti: una carezza che sugella una complicità nata sul palco di Ora o Mai Più e rimasta viva nel tempo.

“Non ho scelto nomi alla moda, ma persone: artisti che amo e amici che mi hanno accompagnato in questo cammino. Ho scritto e cantato con il cuore pieno di gratitudine e spero che l’ascoltatore senta la stessa gioia che io ho provato nel farlo”.

PIERDAVIDE CARONE: LA TRACKLIST DELL’ALBUM “CARONE”

LATO A

Hey Carla e la credenza Mi vuoi sposare Manchi Lilli senza il vagabondo Ogni 28 giorni I soliti film

LATO B

Non ce l’ho con te Ave Maria (feat Coro Lirico Siciliano) L’uscita degli artisti (feat Martina Attili) Ti odio (feat Alex Britti) Empatia (feat Sacchini) Semplice (feat Paolo Vallesi) Di notte (feat Gigliola Cinquetti)

Foto di copertina a cura di Clara Parmigiani