Pierdavide Carone torna con un progetto in due tempi che non alza la voce, ma resta!

In attesa dei due speciali concerti – organizzati da Kashmir Musica (qui i biglietti) – in programma a Milano (Santeria Toscana 31) e Roma (Auditorium Parco della Musica) il 12 e 28 novembre, Pierdavide Carone svela la tracklist e i featuring del suo nuovo album, Carone, in uscita venerdì 7 novembre per ZOO Dischi / ADA Music Italy.
Il disco non alza la voce, ma resta. Resta nell’eco di una parola sincera, nei silenzi che diventano musica, nei gesti minimi che sanno ancora commuovere. E così si trasforma in una celebrazione della semplicità, intesa come forma di coraggio, e della musica, intesa come l’unico modo per dire tutto senza spiegare niente.
Ma non è tutto! Carone è infatti un progetto in due tempi, in cui la fragilità incontra l’abbraccio e l’intimità trova il dialogo, sfociando in collaborazioni con Alex Britti, il Coro Lirico Siciliano, Gigliola Cinquetti, Martina Attili, Paolo Vallesi e Sacchini.
Il risultato? La fotografia di un autore che trova e ritrova equilibrio tra la solitudine creativa e la condivisione, tra il bisogno di raccontarsi e quello di appartenere.
Di fatto, Pierdavide concepisce la musica come diario e specchio, come confessione e abbraccio. Ed è proprio da questo impulso che nasce Carone: un disco vivo e sincero, che suona senza filtri e mette al centro le emozioni più vere, raccontando l’umano con misura e spontaneità.
PIERDAVIDE CARONE: UN PROGETTO IN DUE TEMPI
Carone ha un Lato A e un Lato B. Nel primo – composto da brani già pubblicati lo scorso autunno nella prima parte dell’album – Pierdavide torna alla parola nuda, nonché alla scrittura che osserva e si mette in discussione, mettendo in musica piccoli frammenti di vita che si trasformano in un vero e proprio racconto, in un piccolo atto di sincerità condivisa.
Ed ecco che brani come Hey, Lilli Senza il Vagabondo, Mi Vuoi Sposare?, I Soliti Film e Ogni 28 Giorni raccontano l’amore nella sua forma più umana, fragile e imperfetta, alternando leggerezza e introspezione, malinconia e ironia.
Il Lato B è invece la casa del dialogo e delle collaborazioni: incontri nati da legami autentici e da un desiderio di condivisione che precede la musica stessa.
Arriviamo così alla focus track, Ti Odio feat Alex Britti, che affonda le proprie radici in una canzone scritta nel 2012 e rimasta per anni in sospeso, fino al momento in cui i due artisti si sono ritrovati e l’hanno trasformata in un simbolo di amicizia e rinascita, in un ponte tra passato e presente, tra ciò che era e ciò che resta.
A chiudere il disco è invece la bonus track Di Notte feat Gigliola Cinquetti: una carezza che sugella una complicità nata sul palco di Ora o Mai Più e rimasta viva nel tempo.
“Non ho scelto nomi alla moda, ma persone: artisti che amo e amici che mi hanno accompagnato in questo cammino. Ho scritto e cantato con il cuore pieno di gratitudine e spero che l’ascoltatore senta la stessa gioia che io ho provato nel farlo”.
PIERDAVIDE CARONE: LA TRACKLIST DELL’ALBUM “CARONE”
LATO A
- Hey
- Carla e la credenza
- Mi vuoi sposare
- Manchi
- Lilli senza il vagabondo
- Ogni 28 giorni
- I soliti film
LATO B
- Non ce l’ho con te
- Ave Maria (feat Coro Lirico Siciliano)
- L’uscita degli artisti (feat Martina Attili)
- Ti odio (feat Alex Britti)
- Empatia (feat Sacchini)
- Semplice (feat Paolo Vallesi)
- Di notte (feat Gigliola Cinquetti)
Foto di copertina a cura di Clara Parmigiani