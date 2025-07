Pierdavide Carone torna sulle note di una moderna “Ave Maria” con il Coro Lirico Siciliano

Pierdavide Carone, Ave Maria feat Coro Lirico Siciliano: significato del testo del nuovo singolo.

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per Zoo Dischi / ADA Music Italy, Ave Maria è il nuovo singolo di Pierdavide Carone, che collabora per la prima volta con il Coro Lirico Siciliano: uno dei più importanti cori lirici e sinfonici d’Italia, già vincitore del premio “Oscar della Lirica 2016“, diretto da Francesco Costa.

PIERDAVIDE CARONE, “AVE MARIA” FEAT CORO LIRICO SICILIANO: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Fresco e diretto, Ave Maria è un brano che prende spunto dalla preghiera mariana per muovere – con l’ironia che da sempre contraddistingue il cantautore – una critica alle tante contraddizioni dei giorni nostri.

“La mia versione dell’Ave Maria è una sonatina allegrissima in Re minore liberamente ispirata alla celeberrima preghiera mariana, dove indago la discrepanza tra il recitato inerte dei fedeli contemporanei e la dissolutezza spregiudicata delle loro esistenze“, racconta Carone.

Ed ecco che con un testo molto diretto la voce di Pierdavide si fa strada in una produzione coinvolgente, impreziosita – per l’appunto – dalla presenza del Coro Lirico Siciliano, che interviene sia nell’inciso che nella seconda strofa, trasformando il brano in una preghiera cantata fuori dagli schemi.

TESTO DEL BRANO

Quando non si parla di me

Sono così bravo

Ho i miei buoni sentimenti

Onoro mio padre, mia madre

Proprio come dice uno dei comandamenti

Mi sono laureato

E faccio l’avvocato

E loro dormono sonni tranquilli

E vado a letto presto

Mi annoio quanto basta

A non avere in testa troppi grilli

Ma nel buio del mio letto

Ave Maria

Piena di grazia

Il Signore è con Te

Prega per me, peccatore

Così posso peccare in pace

Voglio peccare in pace

(Ave Maria

Piena di grazia

Il Signore è con Te

Prega per noi, peccatori

Così possiamo peccare in pace

Vogliamo peccare in pace)

Quando non si parla di me

Sono così bravo con le candide emozioni

Amo la mia donna più di me

Per questo le cucino

Tutti i giorni maccheroni

La porto sempre al mare

Ci faccio anche l’amore

Senza sesso

E solo quando dice lei

La faccio ridere ogni volta

Non guardo nessun’altra

Se mi tradisse, la perdonerei

Ma nel buio del suo letto

Ave Maria

Piena di grazia

Il Signore è con Te

Prega per me, peccatore

Così posso peccare in pace

Voglio peccare in pace

(Ave Maria

Piena di grazia

Il Signore è con Te

Prega per noi, peccatori

Così possiamo peccare in pace

Vogliamo peccare in pace)

Poi ci sono amici

Che si stringono a me

E anche conoscenti

Che si stringono a me

E tutti i parenti

Che si stringono a me

Ma quando mi giro

Sparleranno di me

Mi vogliono bene

Ma se vado via

Sicuramente sparlano di me

(Sparlano di te)

Sparlano di me

(Sparlano di te)

(Ave Maria

Piena di grazia

Il Signore è con Te

Prega per noi, peccatori

Così possiamo peccare in pace

Vogliamo peccare in pace)

Ma nel buio del suo letto

Ave Maria

Piena di grazia

Il Signore è con Te

Prega per me, peccatore

Così posso peccare in pace

Voglio peccare in pace

(Quando non si parla di te)

Quando non si parla di me

(Quando non si parla di te)

Quando non si parla di me

PIERDAVIDE CARONE, NON CE L’HO CON TOUR 2025: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo i prossimi appuntamenti live del Non Ce L’Ho Con Tour 2025 di Pierdavide Carone:

27/06 – Noci (BA) – Unplugged

01/07 – Bari, Parco Maugeri – Unplugged

05/07 – Borgia (CZ) – Full band

06/07 – San Teodoro (SS) – Full Band

10/07 – Salerno, Teatro dei Normanni – Carone canta Dalla con Orchestra

12/07 – San Venanzo (TR) – Full Band

16/07 – Grisolia Scalo (CS) – Full Band

18/07 – San Chirico Raparo (PZ) – Full Band

19/07 – Castiglioncello (LI) – Unplugged

20/07 – Padula (SA) – Full Band

24/07 – Anacapri, Premio Bruno Lauzi – Unplugged

25/07 – Montegiordano (CS) – Unplugged

26/07 – Lucoli (AQ) – Full Band

30/07 – Monteprandone (AP) – Full Band

31/07 – Città del Vaticano, Giornata Mondiale della Gioventù

02/08 – San Severino Lucano (PZ) – Full Band

03/08 – Livorno, Effetto Venezia – Unplugged

05/08 – Agrigento, Teatro dell’Efebo – Carone canta Dalla

06/08 – Soverato (CZ) – Unplugged

07/08 – Palazzolo Acreide (SR), Teatro Greco – Carone canta Dalla

09/08 – Chiavari (GE) – Unplugged

10/08 – Francavilla Angitola (VV) – Full Band

12/08 – Poggio Imperiale (FG) – Unplugged

16/08 – Gessopalena (CH) – Full Band

17/08 – Bosco di San Giovanni a Piro (SA) – Full Band

19/08 – Tagliacozzo (AQ) – Carone canta Dalla con Orchestra

20/08 – San Cassiano (LE) – Full Band

27/08 – Benevento, Piazza Roma – Carone canta Dalla con Orchestra

28/08 – Castellaneta Marina (TA) – Full band

29/08 – Carsulae (TR) – Unplugged

31/08 – Messina – Full Band

02/09 – Napoli, Soccavo – Carone canta Dalla con Orchestra

03/09 – San Mauro Forte (MT) – Full Band

14/09 – Catanzaro (CZ) – Full Band

28/09 – Toritto (BA) – Full Band

