Dopo due importanti apparizioni televisive, Pierdavide Carone annuncia le date del tour

Dopo la vittoria del programma Ora o mai più e del Premio della Critica durante il San Marino Song Contest, Pierdavide Carone ha annunciato le prime date del suo tour che lo accompagnerà per tutta la primavera e l’estate in arrivo.

Durante la sua partecipazione a Ora o mai più, il cantautore ha presentato l’inedito Non ce l’ho con te, brano dedicato al padre scomparso e uscito su tutte le piattaforme digitali lo scorso sabato 1° marzo per Zoo Dischi / ADA Music Italy.

Invece, in occasione della sua partecipazione alla selezione nazionale della Repubblica del Titano – ovvero il San Marino Song Contest – Pierdavide Carone ha cantato un nuovo brano dal titolo Mi vuoi sposare?. Con questa canzone – contenuta nel suo ultimo album CARONE – ha ricevuto il Premio della Critica per la miglior canzone in gara nonostante l’undicesima posizione finale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierdavide Carone (@caroneofficial)



PIERDAVIDE CARONE, “NON CE L’HO CON TOUR 2025”: LE DATE

Di seguito, il calendario delle date del tour in continuo aggiornamento:

21 marzo 2025 – Teatro Super, Valdagno (VI) – A volte si sogna con Gigliola Cinquetti

27 marzo 2025 – Circolo Due Ponti, Roma (Unplugged)

22 aprile 2025 – Palagianello (TA) (Fullband)

26 aprile 2025 – Tricase (LE) (Fullband)

11 maggio 2025 – Monteleone di Puglia (FG) (Unplugged)

16 maggio 2025 – Manduria (TA) (Unplugged)

1° giugno 2025 – Montemarcone di Atessa (CH) (Fullband)

5 giugno 2025 – Teatro Orfeo di Taranto – “Tra palco e realtà” (Unplugged)

15 giugno 2025 – Lagopesole (PZ) (Fullband)

27 giugno 2025 – Noci (BA) (Unplugged)

10 luglio 2025 – Tenuta dei Normanni (SA) – “Carone Canta Dalla” con Orchestra

2 agosto 2025 – San Severino Lucano (PZ) (Fullband)

12 agosto 2025 – Poggio Imperiale (PZ) (Unplugged)

18 agosto 2025 – Tagliacozzo (AQ) – “Carone Canta Dalla” con Orchestra

Non ci sono al momento informazioni per l’acquisto dei biglietti. È possibile però rimanere sintonizzati sulle pagine social del cantautore!