L’inedito di Pierdavide Carone per la finale di Ora o mai più è “Non ce l’ho con te”

Pierdavide Carone – Non ce l’ho con te: testo e significato del singolo inedito presentato alla finale di Ora o mai più.

Sabato 1° marzo si conclude il viaggio della terza edizione di Ora o mai più, il format ideato anche da Carlo Conti, che – almeno sulla carta – ha lo scopo di dare una nuova possibilità ad artisti che in passato hanno realizzato una o più hit, ma che, per scelte sbagliate o imprevisti della vita, sembrano aver perso il treno del successo.

Tra loro c’è Pierdavide Carone, il primo vero cantautore a trovare il successo ad Amici di Maria De Filippi. Dopo alcuni dischi di successo, la vittoria al Festival di Sanremo come autore e il debutto in gara affiancato dal suo produttore dell’epoca, il grande Lucio Dalla, la sua carriera ha subito una frenata. O forse, come è giusto constatare, è stato il pubblico a dimenticarsi un po’ di lui.

Qualche settimana dopo quel Sanremo 2012, in cui aveva presentato Nanì, Lucio Dalla scomparve improvvisamente. E con lui, anche l’attenzione sul giovane cantautore sembrò svanire. Di colpo, la sua musica venne considerata da molti “anacronistica”.

Questi anni difficili hanno visto Pierdavide Carone affrontare un’importante malattia, la perdita del padre – un dolore che segna profondamente – e mettere in discussione la sua stessa natura di artista.

Nonostante tutto, Carone non ha mai smesso di scrivere canzoni e produrre musica, sia per se stesso che per altri. Ma ad un certo punto, i troppi “no” – compresi quelli del Festival di Sanremo – sono diventati un peso difficile da sopportare. Ora, con il suo inedito presentato a Ora o mai più, il pubblico ha l’occasione di riscoprirlo. E, a giudicare dalle puntate precedenti, lo sta già premiando.

Ma non è tutto! Di fatto, Pierdavide è anche uno dei finalisti – con il brano Mi Vuoi Sposare? – del San Marino Song Contest 2025, il contest che decreterà il rappresentante di San Marino all’Eurovision 2025 (ne abbiamo parlato qui).

Pierdavide Carone – Non ce l’ho con te: testo e significato del brano

Il nuovo singolo uscirà su tutte le piattaforme digitali sabato 1° marzo 2025, subito dopo la finale di Ora o mai più. Il brano, pubblicato per Zoo Dischi con distribuzione ADA Music Italy, mette in risalto le caratteristiche che da sempre contraddistinguono Carone: la sensibilità nei testi e un timbro capace di accarezzare e graffiare allo stesso tempo. Secondo indiscrezioni tra l’altro questa canzone sarebbe stata presentata ad Amadeus per gareggiare al Festival negli scorsi anni.

Non ce l’ho con te è un’intensa ballad scritta dal cantautore, che racconta il dolore per la perdita del padre e il difficile percorso di elaborazione del lutto.

Foto di Virginia Bettoja