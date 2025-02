San Marino Song Contest 2025: i finalisti da Gabry Ponte con “Tutta l’Italia” a Pierdavide Carone

Il San Marino Song Contest 2025, Contest che raccoglie l’eredita di Una Voce Per San Marino nello scegliere il rappresentante della Repubblica del Titano per la manifestazione, ha ufficialmente scelto i suoi finalisti. Tra i nomi che si daranno battaglia anche volti noti come Marco Carta, Bianca Atzei e Gabry Ponte con il tormento (tormento?) Tutta l’Italia.

Con 26 paesi in gara e oltre 1000 artisti che hanno partecipato alle selezioni, il concorso di selezione per l’Eurovision Song Contest ha di recente cambiato veste e nome passando sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli.

San MArino song contest 2025 finale

Il Direttore Generale della Rai e di San Marino RTV, Roberto Sergio, ha descritto il rinnovamento del format come un “evento riconoscibile e di qualità”, con una produzione all’altezza della crescente attenzione del pubblico italiano ed europeo.

conduttori, giuria e Come seguire la diretta

Flora Canto e Francesco Facchinetti condurranno questa prima edizione del San Marino Song Contest che si terrà il sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, dove i 20 artisti selezionati si sfideranno per conquistare il pass per l’Eurovision Song Contest 2025.

Ad affiancare i due conduttori ci saranno le incursioni di Cristiano Malgioglio, che aggiungerà la sua verve unica alla serata.

Il San Marino Song Contest, con la regia di Cristiano D’Alisera, sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV, Rai Radio Due e in streaming su RaiPlay e Rainews.it. Gli appassionati potranno inoltre riascoltare i brani su Rai Play Sound.

Non sarà presente il televoto. I brani saranno giudicati da una giuria di esperti presieduta da Luca De Gennaro e composta da:

Federica Gentile

Ema Stokholma

Marco Andrea Ettorre

Roberto Sergio

Durante la serata saranno assegnati questi premi:

Premio Eurovision : il vincitore volerà all’ Eurovision Song Contest 2025

: il vincitore volerà all’ Premio Una voce per San Marino

Premio della critica

Premio San Marino TV, dedicato a Ludovico Di Meo, ex direttore generale di San Marino RTV.

Clicca in basso su continua per scoprire i 20 artisti in gara. Un cast che vede anche partecipanti dell’attuale edizione di Ora o mai più e vincitori di edizioni passate di Sanremo.