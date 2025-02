San Marino Song Contest: definita la finale per scegliere il rappresentante all’Eurovision 2025, in gara anche nomi noti

Eurovision 2025: San Marino sceglie con San Marino Song Contest, ex Una Voce per San Marino, il suo rappresentante, diversi i volti noti in gara

Il San Marino Song Contest 2025 è pronto a decretare chi rappresenterà la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea il 13, 15 e 17 maggio.

La competizione sanmarinese si svolgerà con semifinali e finale, coinvolgendo artisti emergenti e nomi più affermati del panorama musicale italiano e internazionale.

Le Semifinali si terranno dal 2 al 6 marzo 2025 e vedranno come giudici Emilio Munda, Mimmo Paganelli e Lia Fiorio, a loro il compito di valutare le performance per scegliere chi accederà alla finale.

La finale si svolgerà l’8 marzo 2025 al Teatro Nuovo di Dogana e sarà condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti.

La direzione artista dell’evento da quest’anno è in mano a Massimo Bonelli di iCompany, professionista noto anche per essere alla guida del Concerto Primo Maggio Roma da diversi anni. Il suo coinvolgimento ha fatto in modo che quest’anno, attraverso un annuncio di Carlo Conti, la manifestazione arrivasse sul palco del Festival di Sanremo.

La selezione sammarinese non distingue tra emergenti e big, mettendo tutti gli artisti in un’unica competizione. Il vincitore sarà decretato durante la finale e avrà accesso diretto alla serata dell’Eurovision Song Contest 2025.

