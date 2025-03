Le pagelle della finale di Sanmarino Song Contest. Pierdavide Carone commovente (9), Gabry Ponte troppo sicuro (4)

San Marino Song Contest 2025 le pagelle ai cantanti in gara. Vince Gabry Ponte, ma la vera sorpresa è la regia della Rai.

La finale del San Marino Song Contest è andata in scena, per la prima volta, con la regia e l’organizzazione diretta della Rai, e ha visto vincere (sorpresa generale) Gabry Ponte.

Partendo proprio dalla Rai, sottolineiamo che la regia è stata meravigliosa, e lo facciamo perché di solito, quando parliamo del Festival, la stessa regia riesce a fare dei disastri ogni singolo anno.

Nessun problema audio, solo un paio di problemi tecnici di poco conto, come la base buggata di Bianca Atzei che, verso la fine della seconda strofa, ha iniziato a rallentare per qualche istante, mettendo la cantante in evidente difficoltà. Dura, però, giusto qualche istante, per fortuna.

Oppure la chitarra del buon Vincenzo Capua, totalmente scollegata dalla base generale mandata in riproduzione da un PC. Non funzionava, zero, tanto che fin da subito lo stesso cantautore ha smesso di far finta di suonare.

A parte questi due episodi, tutto è andato molto bene a livello tecnico. Purtroppo, è andato tutto meno bene dal punto di vista della conduzione.

dalla conduzione, disastrosa, all’autotune

Francesco Facchinetti e Flora Canto sono indubbiamente un passo avanti nel ruolo rispetto a quanto visto nelle scorse edizioni, ma tutto ciò che concerne la gestione degli spazi morti, degli intermezzi, delle scenette improvvisate è un enorme, gigantesco NO.

E poi il monologo di Facchinetti dedicato alla figlia…

Dove avevamo già visto una cosa così retorica e fuori luogo? Ah sì, il famoso “ciao piccola Chiara” della Ferragni a Sanremo, ma questa volta le parole sono dedicate ad una figlia in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Un discorso così sbagliato e retorico, da parte di un uomo a una bambina che diventerà donna, con frasi del tipo “quando diventerai madre…”, “quando farai figli…”, “quando ti sposerai…”, “dovrai fare tante cose come pulire, lavorare, pensare ai figli…”.

Facchinetti, perdonami, ma cosa non è chiaro del concetto molto facile e semplice “fai quello che vuoi, mia amata donna?” Ancora, nel 2025, dobbiamo usare la retorica ampiamente superata della donna che deve per forza diventare madre e moglie che lava e stira? Ma davvero?

Ultima cosa sui conduttori, sempre con il focus sul figlio dei Pooh: che senso logico ha avuto insistere più di una volta sul discorso autotune?

“Sottolineiamo ancora che hanno cantato dal vivo!!!! Qui autotune non se ne usa!!!!”. Boh, è il 2025 e i discorsi su questo software dovrebbero già essere stati metabolizzati da molto tempo.

Tra l’altro, in presenza di Albano, Flora Canto dimostra di non conoscerlo neanche, dato che più di una volta lo chiama “AUTIUN”.

Insomma, ancor prima delle pagelle degli artisti, insufficienza pienissima per la coppia di conduttori scelta dal direttore Roberto Sergio e dal direttore artistico Massimo Bonelli.

Gabry Ponte: una vittoria annunciata, ma che delusione

Che non ci fossero dubbi sulla vittoria di Gabry Ponte lo si sapeva da quando fu lui stesso ad annunciare di avere ricevuto l’invito a partecipare al San Marino Song Contest, ormai un mesetto fa.

Che, però, questo giustificasse il salire sul palco con quell’aria da “vabbè dai, facciamo sta cosa e tutti a nanna presto”, si poteva anche evitare. Ma ci arriveremo con calma.

Tra l’altro possiamo dirlo apertamente… ma che senso ha far votare una giuria con però la regola che il direttore artistico può poi aggiungere dieci punti scegliendo un suo favorito (no palesando il voto)? Una sola persona può postare l’equilibrio e determinare un vincitore tra i primi classificati.

Cliccate in basso su CONTINUA per leggere le pagelle della finale…