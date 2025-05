Martina Attili, Signorina Rivoluzione: l’intervista.

Martina Attili è tornata con il suo primo album Signorina Rivoluzione (Zoo Dischi / ADA Music Italy), uscito venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Con Signorina Rivoluzione, Martina Attili compie un viaggio tra certezze che crollano e nuove verità da costruire. Torna inoltre a raccontare il senso di trasformazione che accompagna i vent’anni, periodo di profonde metamorfosi, proprio come una rivoluzione dopo la quale niente è come prima.

In occasione dell’uscita dell’album, abbiamo avuto modo di intervistare la giovane cantautrice romana e compiere numerose e profonde riflessioni su tutte le importanti tematiche trattate all’interno del nuovo progetto.

MARTINA ATTILI, “SIGNORINA RIVOLUZIONE”: L’INTERVISTA

Sul brano Umanità, uno dei singoli più impattanti di Signorina Rivoluzione, Martina Attili ci tiene a sottolineare come nasce: «Si chiama Umanità perché è stato scritto ispirandosi ad un reportage in cui questa frase veniva usata molto spesso per descrivere come loro si erano organizzati e riguardo ciò dicevano “se cercassi qualcuno con un po’ di umanità, stai sicuro che probabilmente lo troverai qua. Questa non è la nostra guerra, è la guerra di chi crede nella libertà, difficile trovare una sola verità”».

«Mi piaceva poi intitolare così la canzone perché poi in realtà il resto dei brani descrivono un po’ quello che è accaduto in questo periodo all’umanità perché una cosa che avviene dall’altra parte del mondo è comunque una cosa che ci riguarda perché questo è il nostro mondo».

Sul mondo che ci circonda e la direzione che si sta prendendo è un’incognita per la giovane cantautrice, ma che dipende personalmente dal tipo di algoritmo che abbiamo addestrato sui social: «Io non capisco che direzione sta prendendo l’umanità, ma secondo me dipende dall’algoritmo che ci capita. Io vedo tutte persone impegnate, però poi se mi capita ad esempio l’algoritmo del mio fratellino vedo che invece lui sta su un’altra direzione».