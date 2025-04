Martina Attili, da in un incontro in un bar nasce “Signorina Rivoluzione”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 11 aprile per ZooDischi (distribuzione ADA Music Italy), Signorina Rivoluzione è il nuovo singolo di Martina Attili, da sempre capace di trattare temi profondi con sensibilità e intelligenza.

Il brano nasce dall’incontro casuale con una persona rivista dopo anni in un bar di Bologna e diventa un’intensa riflessione sul cambiamento e sulla crescita personale, nonché un viaggio emozionale tra certezze che crollano e nuove verità da costruire.

Ed ecco che, con il suo stile inconfondibile e la sua capacità di trasmettere emozioni autentiche, Martina canta il senso di trasformazione che arriva coi vent’anni: un periodo di profonde metamorfosi, proprio come una rivoluzione, dopo la quale nulla è più come prima.

MARTINA ATTILI: “SIGNORINA RIVOLUZIONE”, il nuovo album e due speciali date-evento

Signorina Rivoluzione anticipa il nuovo album di Martina Attili, che vedrà la luce venerdì 9 maggio, per poi essere presentato per la prima volta dal vivo in occasione di due speciali date-evento che si terranno il 12 maggio al Detune di Milano e il 15 maggio al Campo Magnetico di Roma.

Non resta dunque che attendere per scoprire il titolo e la tracklist di questo nuovo progetto discografico della cantautrice.