X Factor Italia: le esibizioni che hanno fatto la storia (e i numeri) sui social

Quali sono le esibizioni più viste di X Factor Italia che hanno fatto la storia recente sui social?

Dalla quinta edizione in poi, ovvero la prima ad andare in onda su Sky, è arrivato il momento di scoprire la classifica delle dieci performance più viste di sempre: preparatevi a rivivere momenti iconici che hanno emozionato, divertito e sorpreso milioni di spettatori.

Le sorprese non mancheranno perché in questa Top 10 ufficiale, a cui aggiungeremo cinque esibizioni che secondo noi non vanno dimenticate assolutamente, troverete un giovane artista presente due volte, due artisti mai arrivati alla fase dei live del programma ma anche un primo posto che per alcuni potrebbe essere inaspettato.

